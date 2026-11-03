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Истинска битка: Пети кандидат иска да е шеф на Окръжната прокуратура в Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

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Прокурорът Иван Спиров Кадър: Фейсбук

Документи за участие в конкурса е подал и Иван Спиров

Обявеният от ВСС конкурс за шеф на Окръжната прокуратура в Пловдив отчита рекорден интерес - пети кандидат в лицето на Иван Спиров е подал документи за участие. В последните години при избора на ръководители на съдилищата и прокуратурите в града обичайно се състезаваха двама души, нерядко надпревара просто нямаше, защото претендентът беше само един.

Иван Спиров е завършил право в ПУ "Паисий Хилендарски". Работи в Окръжната прокуратура в Пловдив от 2015 г., преди това е бил следовател, а след това и обвинител в Смолян и Златоград. 

В концепцията си за развитието на прокуратурата той отчита, че има забавени дела. "Предвиждам тримесечен преглед на просрочените и застрашените от просрочие преписки и производства с разграничаване на причините - забавено изпълнение от външен орган, непълна проверка, необходимост от сложен анализ, временно отсъствие, кадрова промяна или прекомерно съсредоточаване на сложни материали при отделен прокурор", е една от мерките, които Спиров предлага за решаване на проблема.

Останалите кандидати са Ваня Христева, Галина Андреева Минчева, Атанас Илиев и Владимир Вълев.  Срокът за внасяне на заявления изчете снощи. 

Прокурорът Иван Спиров Кадър: Фейсбук

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