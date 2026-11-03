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Обявиха бедствено положение в Шабла

Дияна Райнова

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Дъжд СНИМКА: Пиксабей

Въпреки падналите количества дъжд, обстановката в област Добрич е спокойна, заяви областният управител Руслан Томов. Той и ръководителите на институциите с преки ангажименти по осигуряване нормалния ритъм в областта са в координация и следят обстановката в цялата област. Екипи от Областната дирекция на МВР и регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", както и екипи от общините, следят водните нива по водосборите, деретата и суходолието. Има готовност за реакция.

От Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич информират, че според прогнозата значителни количества валеж се очаква да паднат през нощта, като за сряда се очаква вече дъждът да спре. Заради преовлажняване на почвите на места е възможно да се получат разливи, казват специалистите. По тази причина се получи и разлив на дере в град Шабла, където водата в ниските части на града заля дворове на къщи и се наложи превантивна евакуация на общо 16 души, чийто домове са по две от улиците в града – „Суха река" и „Шипка". Няма бедстващи хора. Кметът на Шабла Мариян Жечев свика и проведе заседание на Общинския щаб за защита на населението при бедствия и аварии, в резултат на което се набелязаха превантивни мерки. По решение на Щаба кметът М. Жечев издаде заповед за обявяване на бедствено положение на територията на общината, която областният управител Р. Томов съгласува. Бедственото положение е в сила от 16.00 часа на 03.11.2026 г. до отмяната му, но не по-късно от 7 дни от обявяването.

Очакванията са в сряда обстановката да се нормализира със спиране на валежите и водните нива да се понижат. Прогнозата за 4 ноември е с предупреждение жълт код за област Добрич с усилване на вятърът от север с пориви 15-20 m/s (7-8 бала по Бофорт). Вълнение на морето извън заливите ще се повиши на 4-5 бала.

Дъжд СНИМКА: Пиксабей

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