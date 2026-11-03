Отлагат пускането на топлото в пета част на "Дружба 2" до 30 ноември

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Отлагат пускането на топлоподаването в пета част на столичния квартал "Дружба 2" до 30 ноември. Причината за това са затруднения при ремонта на магистралния топлопровод, съобщиха от "Топлофикация София" на сайта си.

Топлопроводът е разположен в проходим инсталационен колектор, през който преминават множество кабели и комуникации на други експлоатационни дружества. Концентрацията им и ограниченото работно пространство затрудняват достъпа и използването на специализирана техника, обясняват от дружеството.

Ремонтът се усложнява и от натрупана вода вследствие на предходни течове по водопроводната и топлопреносната мрежа, както и от валежите през последните дни.

По-рано днес омбудсманът Велислава Делчева се обърна към председателя и членовете на Комисията по енергетика към 52-рото Народно събрание с предложение за спешно изслушване на отговорните институции и ръководството на „Топлофикация София" заради многобройни аварии и продължителните прекъсвания на топлоснабдяването в източните райони на столицата.