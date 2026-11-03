ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тервел Замфиров на лагер в Австрия, Малена се възс...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Изслушват кандидатите за ВСС от квотата на парламента

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23860827 www.24chasa.bg

Отлагат пускането на топлото в пета част на "Дружба 2" до 30 ноември

Елица Чупарова
1336
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Топлофикация Снимка: Архив

Отлагат пускането на топлоподаването в пета част на столичния квартал "Дружба 2" до 30 ноември. Причината за това са затруднения при ремонта на магистралния топлопровод, съобщиха от "Топлофикация София" на сайта си.

Топлопроводът е разположен в проходим инсталационен колектор, през който преминават множество кабели и комуникации на други експлоатационни дружества. Концентрацията им и ограниченото работно пространство затрудняват достъпа и използването на специализирана техника, обясняват от дружеството.

Ремонтът се усложнява и от натрупана вода вследствие на предходни течове по водопроводната и топлопреносната мрежа, както и от валежите през последните дни.

По-рано днес омбудсманът Велислава Делчева се обърна към председателя и членовете на Комисията по енергетика към 52-рото Народно събрание с предложение за спешно изслушване на отговорните институции и ръководството на „Топлофикация София" заради многобройни аварии и продължителните прекъсвания на топлоснабдяването в източните райони на столицата.

Топлофикация Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Изслушват кандидатите за ВСС от квотата на парламента