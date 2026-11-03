3 военни разузнавателни самолета с мониторинг над Черно море днес

Днес над Черно море са били засечени едновременно италиански, британски и американски разузнавателни самолети, подкрепяйки важността на операциите за наблюдение на НАТО по източния фланг на Алианса.

В мисиите са участвали самолет Gulfstream E.550 CAEW на италианските въздушни сили, британски RC-135W Rivet Joint и ARTEMIS II на американската армия. Те оперирали от три различни бази.

Едновременното присъствие на тези самолети е особено забележително, тъй като отдавна не са наблюдавани да изпълняват мисии в Черно море по едно и също време заедно.

Самолетът Gulfstream E.550 CAEW на италианските въздушни сили е излетял от военновъздушната база „Пратика ди Маре" и се е насочил към румънското крайбрежие. Самолетът оперирал в района около делтата на Дунав, където е извършвал дейности по наблюдение.

Междувременно самолетът Boeing RC-135W Rivet Joint на Кралските въздушни сили е излетял от базата RAF Waddington и е оперирал над Черно море, следвайки маршрут, простиращ се на изток от българското крайбрежие.

Третият самолет е Bombardier CL-600 ARTEMIS II, който на американската армия. Излетял е от Констанца, Румъния. Самолетът е извършил поредна мисия за наблюдение над западната част на Черно море - район, в който разузнавателните платформи на американската армия са активни от дълго време.

Трите самолета осигуряват взаимно допълващи се възможности. Италианският CAEW съчетава въздушно ранно предупреждение с електронно наблюдение, докато британският Rivet Joint е специализиран в областта на сигналното разузнаване (SIGINT). ARTEMIS II се използва за мисии по събиране на разузнавателна информация, наблюдение и разузнаване, по-специално в областта на електронното и комуникационното разузнаване.

Концентрацията на тези въоръжения показва значението, което НАТО продължава да отдава на събирането на разузнавателна информация над Черно море, особено в контекста на продължаващата война в Украйна и руската военна активност в региона.

Не може напълно да се изключи възможността, че безпилотният летателен апарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, проследен по-рано днес, също е летял към Черно море. Дронът е изключил транспондера си над Албания, докато лети на юг, като последващият му маршрут е непотвърден, пише специализираният сайт за проследяване на военни самолети, дронове и кораби в реално време ItalMilRadar.

Въпреки че връзката между тези полети остава непотвърдена, едновременното присъствие на множество разузнавателни средства представлява особено интересно развитие в текущите дейности на НАТО по наблюдение.

Самолетът на военноморските сили на САЩ „Боинг P-8A Посейдон" проведе общо три мисии над Черно море. Първата беше на 20 октомври, когато той извърши мисия, фокусирана предимно върху радиолокационното разузнаване. 5 дни по-късно "Посейдон" бе над Черно море с наблюдателна мисия. На 31 октомври самолетът извърши полет над Черно море, насочен към наблюдение на морската активност.

На 28 октомври контейнеровозът CONTSHIP JET бе ударен от 3 дрона близо до нос Калиакра в Черно море. За атаката стана ясно по време на тристранната среща в София на военните министри на България, Румъния и Турция за сигурността в Черно море. Тя бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния.

Contship Jet е петият ударен кораб в български води за октомври месец.

През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - Able и Alfa Watan, като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен Able. Там обаче не бяха открити никакви останки.

Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - HS Dignity, потъна, а вторият - Chelsea 3 оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".

3 екипа на НАТО подпомагат усилията на армията ни след атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българската акватория в Черно море.

От министерството на отбраната съобщиха, че Димитър Стоянов е подписал нота за присъединяването на страната ни към инициатива на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.