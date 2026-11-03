В “Студентски град” (не) се шегуват, че си търсят гаджета с бойлер, очакват да гърмят трафопостове

Младежите предупреждават, че са готови на всякакви действия, ако продължават да мръзнат

Спешно! Търся си гадже с апартамент с бойлер.

Подобни постове се появяват във фейсбук от студенти, настанени в общежития в “Студентски град”. Хиляди там страдат от липсата на топла вода и парно. Най-тежко е положението на младежите от Софийския университет, УНСС и Техническия университет в София.

Всеки търси начин да се спасява. Добре че имам познати в други квартали и ако е много тежко положението, ходя при тях, но не е адекватно да отделям час и половина, за да получа ПРИВИЛЕГИЯТА да имам топла вода и да не мръзна от студ, разказва 4-курсничката по журналистика Александрина Петева. Категорична е, че е нечовешко, но е благодарна, че все пак издържа на студ.

С една дума - състоянието е трагично. Принудени сме да плащаме и в същото време да сме на студено, а започва най-студеният сезон. Миналата седмица поне имаше топла вода и с духалка донякъде ставаше, каза Калоян Стефанов, председател на Студентския съвет на УНСС. Той

пита риторично какво са правили от “Топлофикация” цяло лято

и предупреди, че студентите са готови на всякакви действия.

Проблемът засяга около 3000 души само от Техническия университет в София.

Миналата седмица поетапно започнаха да включват парното, но по незнайни причини спряха и топлата вода, и парното. Днес са ходили в някои от блоковете да чистят филтри. Започнало е някакво затопляне на топлата вода, но не стига до последните етажи, каза Ралица Пейчева, ръководител на отдел “Студентски общежития и столове” към ТУ. Тя уточни, че

страдат и семейства на преподаватели с малки деца

По справка от сутринта в нито един блок няма парно и топла вода, само студена. Това е от 4-5 дни. Информация отникъде не получаваме. Не ни вдигат телефоните, допълва и Росен Костов, ръководител на общежитията на Софийския университет, и определи проблема като “грандиозен”. Освен че често спира топлата вода, от чешмите в общежитието на ТУ-София, често тече мътна.

Ако продължи, в “Студентски град” ще гърмят масово трафопостове. Сградите не са предвидени да поемат това натоварване. Логично е студентите да си стоплят вода с кани и бързовари. Ще включат печки и инсталациите ще прегреят, предупреди Костов. Той не иска студентите да се сърдят на молбите да не се ползват духалки. Не е забрана, а предупреждение да внимават. Децата по друг начин са си представяли студентските години, особено първокурсниците, коментира още Росен Костов

Ректорите на СУ, ТУ-София, УНСС и Медицинския университет подписахме писмо до “Топлофикация” и до “Софийска вода” - няма парно и топла вода, а водата изобщо не стига до част от високите етажи, потвърди и ректорът на СУ проф. Елиза Стефанова. Тя призова всички институции да съдействат за решаване на проблема.