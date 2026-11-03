Програмистът, убил йоркито Кнопа с ритник, редовно биел кучета, ударил и жена (Обзор)

Над 1000 души протестираха пред дома му, в магазини за домашни любимци ще показват лицето му в обектите си с надпис "Не-човек"

Две посегателства над животни и едно над жена е извършил 43-годишният програмист Йордан Атанасов, преди да убие с ритник йоркширския териер Кнопа.

Последното е от 30 октомври, когато отново бие шут на померан, докато стопанката му го разхожда.

И трите случая са близо до дома на Атанасов в столичния кв. “Кръстова вада”. Един от тях дори стигнал по прокуратурата, но там отказали да образуват досъдебно производство, разказа вътрешният министър Иван Демерджиев във вторник. Това е посегателството над кучето на 37-годишна жена от 22 април в София. Тя се оплакала в полицията от нападението. Разказала, че докато разхождала кучето си, кола спряла до нея. От автомобила излязъл агресивен мъж, който почнал да я обижда. След това ритнал кучето в муцуната, а нея ударил.

На 30 октомври, 2 дни преди да убие Кнопа, друга жена подала сигнал, че Атанасов ритнал померана ѝ. Тя го разхождала близо до дома му. Случаят е заснет на видео и разследването по него продължава.

Минути преди да убие Кнопа, Атанасов се скарал с Малвина Йовческа, която също разхождала кучетата си, разказа тя във фейсбук.

“Докато разхождах кучетата си на ул. “Ген. Иван Колев” 31, мъж, който вървеше зад мен, започна да ми прави забележки, че се намирам на “частна собственост” (а аз бях на тротоара) и трябва да си разкарам кучетата. Отговорих, че никъде не пише частна собственост, това е доста застроен квартал и не е той човекът, който да ми казва къде да вървя”, разказва жената.

Тя продължила напред, след което мъжът побутнал едното куче с крак. “Казах му, че ако докосне отново кучето ми, ще го наритам, той ми каза да се махам да не ме нарита той мен”, пише Малвина.

След това минала на другия тротоар и видяла как мъжът се насочва към стопанина на йоркито. “Последва спор, а след секунди въпросният мъж нанесе зверски ритник на кученцето, то отхвръкна в паркирана кола, падна, започна да се гърчи и умря на място.

Последва бой между двамата. Бях в шок, плачех, треперех и се опитвах да се свържа с полицията. Нападателят избяга, полицията пристигна, дадох показания и бяха прегледани камерите”, пише Малвина.

Стопанката на кученцето Снежана разказа за убийството му във фейсбук и предизвика бурни реакции, а след това и на живо пред дома на насилника.

“Кнопа! Това е името ѝ! Беше на 9 г.! Само 3 кг! Уби я неадекватен съсед! Днес, в 21 ч, в района на “Кръстова вада”, ъгъла на ул. “Ивайло Петров” и “Иван Колев”, той уби кучето ми, докато мъжът ми го разхождаше, само защото минаваше покрай къщата, в която живее”, написа тя. Описва животинчето като много мило и гальовно.

“Това не е първият път, когато този човек се държи така! Той е опасен! Утре може да е друго куче или дете, което се вози до него на тротинетка”, завърши Снежана.

След сигнала в полицията Атанасов се укрил. Бил обявен за издирване, а във вторник сутринта полицията го задържала, разказа вътрешният министър Иван Демерджиев. Завели го в СДВР, а оттам в 4-о РУ.

“Насилието над животни не може да се подминава. Не само че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора”, каза вътрешният министър.

Заради кадрите в понеделник пред дома на Атанасов се събраха над 1000 души. Една от големите вериги магазини за домашни любимци обяви, че ще прожектира само кадри на Атанасов с надпис “Не-човек”, докато не стане ясно какво ще се случи. А в демонстрацията участва и кметът на район “Триадица” Димитър Божилов.

“Включих се в спонтанния мирен протест на кв. “Кръстова вада” след зверското убийство. Призовавам правоохранителните органи за действия и виновният да понесе отговорност за отвратителния акт! Насилието няма място в нашето общество, а хуманното отношение към животните е мерило за това какви сме. Благодаря на събралите се, че не допуснаха ексцесии, но видях много гняв. И той ще се разрасне като пожар, ако отново видим безнаказаност”, написа той във фейсбук.

В сряда от 19 ч се организира протест пред парламента против насилниците на животни. По това време Атанасов ще е в следствения арест. Прокуратурата го обвини в жестокото убийство на Кнопа, станало на публично място. Ако бъде признат за виновен, може да получи от 2 до 8 години затвор. Мъжът е задържан за до 72 часа, а на видеото е назначена експертиза, посочиха от Софийската районна прокуратура. Оттам ще искат постоянен арест за 43-годишния мъж.

Последният шумен случай с убийство на куче и протест беше на 9 ноември м.г. Тогава д-р Ненад Цоневски от ВМА прегази бездомното куче Мая с колата си, докато излиза от гаража в кв. “Разсадника”. Камера засне случая. На видеото се виждаше, че медикът на няколо пъти връща назад, за да мине през животинчето. Пред дома му се събраха хора на протест, а той избяга в Македония. Когато се завърна, обяви, че е направил неволна маневра. Кучето бе откарано живо във ветеринарна клиника, където го евтаназираха заради тежките травми. Прокуратурата обвини Цоневски в умишлена жестокост, довела до тежко увреждане. За това обвинение наказанието е от 1 до 5 години затвор.

Случаят затихна за няколко седмици. Има обаче и редица други убийства на животни в страната, които не стигат до много хора. Преди 4 дни например шофьор прегази кучето Дара с бясна скорост в Севлиево, а МВР започна проверка и сезира прокуратурата.

Подобно разследване има и в Лом за случай от 26 октомври, когато общински работник прегазил кучето на 77-годишна жена. Той не спрял да помогне.

Увеличиха наказанията заради Габриела, измъчвала животни за пари

Заради зверствата на Габиела Сашова, убивала животни на видео срещу заплащане, депутатите увеличиха наказанията на мъчителите. Преди това се стигаше само до условни присъди.

Сашова и нейният приятел Красимир Георгиев вземали между 130 и 700 евро на клип. Пласирали видеата, на които Габриела носи маски и фетишистки костюми от латекс, в телеграм, а сумата зависела от това какво животно се убива. Двамата ги купували от зоомагазини и борси, а други намирали по обяви. Сред тях имало котки, зайци, морски свинчета и хамстери. Според прокуратурата снимали мъченията от март 2023 г. до декември 2024 г., а Георгиев рекламирал канала в други групи. Делото срещу двамата се гледа при закрити врата в Софийския градски съд.

След арестите в Перник тогавашният правосъден министър Георги Георгиев предложи по-тежки наказания за насилието над животни. На 18 юли 2025 г. депутатите вдигнаха от 4 на 5 години максималното наказание за убийство на животно. При особена жестокост таванът се удвои от 4 на 8 години. От 2 до 8 години е наказанието и ако убийството е заснето за разпространение или е извършено от двама или повече души. При користна цел затворът е от 3 до 10 години, а при особено тежък случай – от 3 до 12 години. Законът предвижда и глоби.

Въпреки вдигнатите санкции Анета Вачкова и Детелин Аврамов бяха осъдени по стария закон. Двамата 10 години мъчили животни в Свищов, а клиповете продавали на чужденци. Те се признаха за виновни на 20 октомври. При съкратеното следствие съдът намали с една трета определените 3 години затвор за Вачкова и 3 години и 6 месеца за Аврамов. Тя получи 2 години затвор, а той – 2 години и 4 месеца. И двамата трябва да платят по 1100 евро глоба. До 4 ноември прокуратурата може да протестира присъдата пред Окръжния съд във Велико Търново. Двамата се разминаха, тъй като поправките влязоха в сила на 29 юли м.г., а последното деяние, за което бяха обвинени, бе от 2024-а.

