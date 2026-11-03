Национализация или дезинформация бе “новината”, че ще ни вземат по 400 евро от втората пенсия?

Дни преди да бъде внесен бюджетът, се завихри буря около универсалните фондове

На политическата сцена за часове се разигра пиеса, в която силният шум откъм опозицията и бързата реакция на властта май спасиха личните спестявания на над 4 млн. българи

Рисковано смела идея или дезинформация ще се окаже бурята около 1 милиард евро от спестяванията за втора пенсия на българите, които да попълнят дупката в Националния осигурителен институт за пенсии?

На сцената на политиката светкавично се разигра пиеса, която обаче укроти и възможните намерения, и възможните спекулации откъм власт и опозиция. Така известен финансист обясни какво се случи в България в рамките на няколко часа, в които се заговори, че има опасност по над 400 евро допълнително да вземе държавата от 4 млн. работещи българи, за да изплаща пенсии през НОИ следващата година. Като тези пари, вместо да отидат в личните партиди за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове, щели да бъдат насочени към НОИ, за да се запълни дупката при изплащаните от държавата пенсии през 2027 г.

Как се завихри бурята във вторник

“Национализация!”, буквално обяви по обед в социалните мрежи съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

“С дезинформацията и спекулациите, че имало планове част от вноската от втория пенсионен стълб да бъде пренасочена към НОИ, трябва да се престане! Искам най-категорично да заявя, че такова нещо няма, не се планира, не е било планирано”, обяви в късния следобед Константин Проданов, председател на бюджетната комисия в парламента и едно от знаковите лица на “Прогресивна България”.

От Министерството на финансите също нарекоха “дезинформация” твърденията за “предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване”.

От асоциацията на пенсионните фондове, където са парите за втората пенсия, официално заявиха, че при тях няма постъпила информация за подобно намерение на правителството, но се надяват да не се пристъпи към осъществяване на такава идея.

Източници на “24 часа” споделиха, че в Министерството на финансите се е обсъждал подобен вариант, но не се е стигнало до финална подкрепа от правителството за бюджета за 2027 г., който трябва да бъде обявен до края на седмицата.

Досегашните 5% осигуровка за втора пенсия да бъдат разделени на две половини

и 2,5% да отиват към държавното обществено осигуряване, е била една от идеите на експерти.

Тя обаче не е била подкрепена, тъй като подобен ход щял да доведе до наполовина по-ниски постъпления в личните партиди за втора пенсия, и то точно с началото на мултифондовата система, която трябваше да донесе по-голямо увеличение на партидите за втора пенсия.

И в самото съобщение на финансовото министерство, което опровергава подобно намерение, се напомня, че предстои официално бюджетът да бъде внесен.

Тогава ще се види, че в него не е записано пренасочването на какъвто и да е 1 милиард евро от сметките на българите към НОИ, обясни източник от ведомството на финансовия министър Гълъб Донев.

“Министерството на финансите продължава да полага усилия за стабилизиране на публичните финанси в резултат на наследен свръхдефицит и отслабена финансова дисциплина”, напомниха в официалната позиция. Финансовият министър Гълъб Донев би трябвало да обяви бюджета в петък. След това заедно със социалната Наталия Ефремова (вдясно) ще го представят и на тристранка.

Късно във вторник с извънредно изявление и шефът на бюджетната комисия на парламента от “Прогресивна България” Константин Проданов обяви информациите за осигуровките за дезинформация. Часове по-рано, попитан от “24 часа” след обвинението за "национализация" откъм Божидар Божанов, Проданов сподели, че няма информация по темата.

“Докато ние заседавахме в бюджетната комисия, се е развихрил ажиотаж на база абсолютно фалшива новина. Явно някои хора не са разбрали, че изборите свършиха, че фабриката за фалшиви новини трябва да спре”, обяви в своето изявление Проданов.

Веднага след думите му обаче последва изстрел откъм Ивайло Мирчев от ДБ, че

мярката дори е консултирана от правителството с ЕК,

но от Брюксел дошло отрицателно становище и предупреждение, че това ще окаже негативно въздействие върху капиталовия пазар.

Вечерното изявление на Проданов дойде, след като лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев заплаши с организирането на протести заради готвените промени при осигуряването за пенсия.

“Пренасочването на вноски залага “бомба” за родените през 60-те, 70-те, 80-те и 90-те години, тъй като в първия стълб няма да има кой да финансира пенсиите им”, възмути се и Красимир Вълчев от ГЕРБ.

В МФ са обсъждали различни варианти дали средства от личните партиди за втора пенсия да подпомогнат дефицита на бюджета, твърдят източниците на “24 часа”. Сценариите обаче били отхвърлени с опасенията, че това ще повиши цената на държавните дългове, тъй като пенсионните фондове са сред най-големите купувачи на държавни ценни книжа.

Имало вариация, при която осигуровките за втората пенсия се намаляват с 2% догодина и с 1% през 2028-а,

а тези пари отново се насочвали към дефицита в НОИ.

Преди да се спрат на отбивката от осигуровките, в Министерството на финансите са работили по още два сценария. Първият предвиждал пълно пренасочване на осигуровките от универсалните фондове към НОИ за поне една година. Като този вариант е предлаган и от “Възраждане”. Вторият алтернативен сценарий на финансовото министерство бил да се позволи на осигурените за втора пенсия да изтеглят еднократно до 1/4 от спестяванията си като върху тези пари бъде събран 10% данък върху дохода.

В момента 5% от дохода на всички работещи българи, които са родени след 31 декември 1959 година, отиват като вноска в личната им партида за втора пенсия. “Реално това са единствените 5% осигуровка, които плащаме и които са лично спестяване”, коментира изпълнителният директор на фонд “Доверие” Светла Несторова.

“Надяваме се да не се пристъпи към осъществяване на подобна идея. Тя означава чисто и просто половината от средствата, които в бъдеще ще се натрупват в личните партиди на работещите българи и ще растат с постигнатата доходност, гарантирани са и се наследяват, да бъдат безвъзвратно изхарчени”, коментираха пък от асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Като направиха уговорката, че ще изчакат да получат официалното предложение на правителството за бюджет за 2027 година.

Към края на юни осигурените във втория стълб са 4 190 203 българи. Пак към тази дата брутните постъпления за осигуровки в частните фондове са 841 930 000 евро, показват отчетите на Комисията за финансов надзор.

В същото време държавното обществено осигуряване от години е на дефицит, който се финансира от приходите от данъци. През тази година заложеният дефицит в ДОО е над 15, 26 млрд. евро.

Вероятно по-голямата част от извънредните приходи ще се насочат към покриване на увеличението на пенсиите с 8% от юли догодина. Само то ще струва 520 млн. евро.

Преди месец бе обявено, че с новия бюджет ще се вдигнат и осигурителните доходи, което реално ще повиши и парите, които се плащат като осигуровки.

Максималният осигурителен доход ще се увеличи от 2300 на 2400 евро,