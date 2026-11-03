Няма изтичане на опасни вещества от контейнерите и цистерната, стигнали до Южното ни Черноморие

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Двата контейнера и цистерната, открити във водите и по крайбрежието на Южното Черноморие, остават под непрекъснато наблюдение на аварийните екипи. Няма установени данни за изтичане на опасни или замърсяващи вещества.

Става въпрос за първия открит вчера контейнер между плажа Арапя и къмпинг „Оазис“, цистерна, която морското течение изхвърли снощи в местността Каменните кораби, видимо празна, и втори контейнер, който е забелязан днес в близост до местността Бутамята край Синеморец. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Бургас, цитирани от БТА.

Областният управител Дико Диков поддържа постоянна връзка с екипите на място във връзка с наблюдението на обектите и предприемането на допълнителни мерки при необходимост.

Обектите, достигнали бреговата ивица и скалните участъци, са поставени под физическа и техническа охрана.

Всички последващи технически операции по изтеглянето на съоръженията са планирани детайлно, като се изчаква благоприятна метеорологичната обстановка и успокоение на морското вълнение. Институциите работят в пълен синхрон, районът е под денонощен контрол и няма място за притеснение сред гражданите. Липсва информация за опасен товар, заяви областният управител.

Към момента няма установени данни за изтичане на опасни или замърсяващи вещества. Днес е извършено пробовземане на морската вода край местността Бутамята. Ден по-рано подобно изследване на физикохимичните показатели беше направено и в района на плаж Арапя.

По първоначални данни има основания да се предполага че морските контейнери и цистерната са част от товара на атакувания кораб Contship Jet, но това предстои да бъде изяснено, посочиха от областната администрация.