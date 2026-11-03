Слави Василев предлага сделка на Божидар Божанов от ДБ

Ако ти подадеш оставка от НС, ще подам и аз. Такова предложение отправи във фейсбук зам.-шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Слави Василев към съпредседателя на "Да България" Божидар Божанов.

"Да видим как ще се справим извън политиката. Нали според тази логика вие сте умните и красивите, а ние — простите и необразованите?", добавя още Василев.

"Не би трябвало да се притесняваш. Ти представляваш умните и можещите, а аз — простите и необразованите. Аз би трябвало да бедствам извън политиката, а ти — да преуспяваш навсякъде.

Ако решиш, на разположение съм", пише Василев, който отговаря на публикация на Божанов.

В нея съпредседателят на ДБ напомня на управляващите, че арогантността е изяла главата на предното управление.

"Само за 24 часа след изборите, премиерът иронизира протестите като инструмент за несъгласие с властта, депутат от първия ред на Прогресивна България (Слави Василев) обиди наш симпатизант онлайн по абсолютно инфантилен начин, наричайки го "рядко щастие", а един от основните пропагандисти на властта (Дачков) написа, че на опозицията трябва да се забрани да ходи в телевизиите - и даже даде съвет на премиера как точно да стане това", посочва още Божанов.

"Властта ви беше дадена, за да вършите работа, а не за да изливате фрустрациите от собствената си неспособност да управлявате върху опозицията и гражданите. Работете, че за 6 месеца почти нищо не е свършено. А с арогантност това може да се маскира само временно", гласи още поста на Божанов.

"На многоуважавания Божидар Божанов препоръчвам да се запознае в детайли с поста на техния тъй наречен последовател", отговаря му Слави Василев.

Ето какво още пише той в публикацията си:

Ето ти един щрих от написаното от твоя симпатизант:

„Това не бяха избори. Беше поредната битка от гражданската война, която водим. От класовия сблъсък, който живеем.

...

Бие се класата на тези, които искат да бъдат мерени по това какво могат, срещу класата на тези, които искат да бъдат мерени по това колко са. И това им е единственото качество. Едните имат аргументи. Другите имат бройка.

Да, ние сме брутално разделени. Класово. Така и гласуваме. Малките градове и селата срещу големите градове и столицата. Нискообразованите и малограмотните срещу високообразованите и квалифицираните. Неходилите на море от 84-а срещу летуващите през уикенд в Гърция."

Как ти се струва това, Божидаре?

Кой проповядва омраза, Божидаре? Допустимо ли ти се струва вашите симпатизанти да изразяват подобни твърдения? Каква роля имат за нивото на омраза, което виждаме, вашите тролски фабрики и онези самовлюбени, загубили връзка с реалността индивиди, които са искрено убедени в правотата на каузата си?

Научихте хората да мразят, Божидаре! И вие, и цялата ви група сте готови на всичко, само и само да си гарантирате мястото в НС!

Как ти се струва посланието на „вашия симпатизант"? Че за нас гласуват простите, а за вас — интелигентните.

Вие си го вярвате, Божидаре! Вие дори не го криете. Когато в едно общество се появят политически течения, които насаждат разделение и омраза между хората, това е първата стъпка към онова, срещу което уж се борите, Божидаре!

В „групата на простите", както ни представяте, попадат българските граждани, които подкрепиха мен и моите колеги в Народното събрание. Да свеждаш тези хора до „бройка", да обявяваш това за единственото им качество и да представяш изборите като битка от „гражданска война" — това е нищо по-малко от ембрионален стадий на чист фашизъм.

И понеже ти и твоите лейтенанти си го вярвате, съм готов да ти предложа нещо, Божидаре.

Ако ти подадеш оставка от НС, ще подам и аз. Да видим как ще се справим извън политиката. Нали според тази логика вие сте умните и красивите, а ние — простите и необразованите?

Не би трябвало да се притесняваш. Ти представляваш умните и можещите, а аз — простите и необразованите. Аз би трябвало да бедствам извън политиката, а ти — да преуспяваш навсякъде.

Ако решиш, на разположение съм.