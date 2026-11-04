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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23862142 www.24chasa.bg

Коли пропадат в огромни дупки в пловдивско село

Симеон Демирев
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Коли пропадат в огромни дупки в пловдивско село Строево.

Жителите на населено място обясняват, че от десетилетия липсва инфраструктура - асфалт, тротоари и т.н.

Според информация на bTV от 50 г. асфалт има само на главната улица. В момента в Строево се извърша мащабен ВиК ремонт. И всичко е засипано с чакъл.

"Когато се направи професионален ремонт, няма да е така. Пред къщата на кметицата улицата е асфалтирана. Отиването на работа е много трудно. проблемът е, когато е сухо. По пътя към полетата минават камиони, бусове. Въздухът се вижда 5 минути. Страдаме от заболяванията на белите дробове", обяснява жител на Строево.

Кметът на Община "Марица" в становище до bTV заяви, че в Строево има улици, които се нуждаят за ремонт. Но бюджетът е за ремонт на 3 улици от по 200 метра на година.

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