Още от петък програмистът, убил йоркито, нападал жени с малки кучета

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Още в петък е имало сигнали за този човек, че на същото място е нападал жени с малки кучета. Но полицията нищо не е направила. И така до неделя, когато Кнопа е убита. А всичко е можело да бъде предотвратено.

Това каза в ефира на bTV Явор Гечев активист за защита на животните по случая с програмиста Йордан Атанасов, убил йоркито Кнопа с един ритник в столичен квартал.

"Това е брутална агресия", добави още Гечев.

Според адвокат Силвия Петкова ще има присъда за действието на 43-годишния мъж.

"Очаква се прокуратурата да си свърши работата. Обществото вижда, че деянието е доказуемо. Направени са разпознавания. Има доказателства, който да помогнат осъждането на лицето, което е извършило това", каза Петкова.

Според Гечев има повече сигнали за брутални сцена над животни.

"Има много случаи, за които дори не чуваме. Това с Кнопа става в София, в добър квартал. Представете си какво е в провинцията", добави още той.