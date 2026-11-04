ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Силяновска иска ЕС да гарантира условията за еврои...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23862235 www.24chasa.bg

Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г

Александра Николаева
3832
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
снимка:pixabay

Минималната работна заплата в България ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г. Размерът е определен за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. "Държавен вестник" публикува постановлението на правителството, с което се определя новият размер на минималното трудово възнаграждение. 

Минималната ставка за 1 час работа е 3,98 евро.

Постановлението на правителството е прието на 29 октомври (четвъртък) и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет с днешна дата – 3 ноември, като влиза в сила от 1 януари 2027 година.

снимка:pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание