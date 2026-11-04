28 пожара за последните 24 часа у нас

28 пожара са били потушени в страната ни за последните 24 часа. Пожарните екипи са реагирали на 144 сигнала през изминалото денонощие, при тях има един пострадал.

Извършени са 101 спасителни дейности и помощни операции, от които шест са при катастрофи в транспортни средства, 91 – за техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 34, отстраняване на опасни предмети – 21 и др.) и три – за оказване на помощ на пострадали, съобщава БТА.

15 пожараса били с преки материали щети, от които седем – в жилищни сгради и три – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 13 пожара, пет от които са били в отпадъци, шест – в готварски уреди.

Лъжливите повиквания са били 15.