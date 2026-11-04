ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Силяновска иска ЕС да гарантира условията за еврои...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23862255 www.24chasa.bg

28 пожара за последните 24 часа у нас

Цветелина Шенева
1968
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожарна СНИМКА: Архив

28 пожара са били потушени в страната ни за последните 24 часа. Пожарните екипи са реагирали на 144 сигнала през изминалото денонощие, при тях има един пострадал.  

Извършени са 101 спасителни дейности и помощни операции, от които шест са при катастрофи в транспортни средства, 91 – за техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР – 34, отстраняване на опасни предмети – 21 и др.) и три – за оказване на помощ на пострадали, съобщава БТА.

15 пожараса били с преки материали щети, от които седем – в жилищни сгради и три – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 13 пожара, пет от които са били в отпадъци, шест – в готварски уреди.

Лъжливите повиквания са били 15. 

 

 

 

 

 

Пожарна СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание