Николай Попов: Съдиите се крият зад тогите си, протестираме срещу освобождаването на Кристиан Николов и Никола Бургазлиев

Съдиите се крият зад тогите си. Имат безкраен имунитет и могат да вършат абсолютно всичко. Липсва публичност и не знаем защо Кристиан Николов е освободен, каза в сутрешния блок на Нова тв бащата на Сияна Николай Попов.

Той и съмишлениците му внесоха в прокуратурата сигнал за проверка на обстоятелствата за освобождаването на осъдения за смъртта на Милен Цветков и настояват той да изтърпи наказанието си. Миналата седмица съдът го освободи предсрочно, но прокуратурата протестира и се очаква решението на втората инстанция.

"Николов е лежал 3 години и 3 месеца в общежитие, на лек режим, при 9-годишна присъда. Това поражда съмнение в съдебната система и лишава обществото от генералната превенция на престъпления. Да, той има право да поиска да го освободят предсрочно, но всички становища по делото са отрицателни", каза Попов. Според него казусът с решението за освобождаването на Кристиан Николов е обществен, защото Милен Цветков е бил публична фигура.

Николай Попов ще присъства утре на протест в Бургас, където съдът ще решава на втора инстанция за освобождаването от ареста на Никола Бургазлиев, който уби с АТВ-то си майка и рани тежко сина й. Той беше освободен под домашен арест.

"Съгласно последните законови промени го грози доживотен затвор. Затова има опасност да се укрие, ако е извън ареста. Нито е оказвал първа помощ, нито е помагал с лечението на Марти. Няма да рискува нищо, ако избяга", категоричен е бащата на Сияна.

"Причините да загиваме на пътя са и действията на съдебната система. Подготвили сме цял пакет от мерки, които бяха припознати от правителството, но въвеждането им ще става бавно. Имаме повишаване на жертвите с 12% тази година в сравнение с миналата", казва още той. Довечера Николай Попов ще присъства на протест в триъгълника на властта заради насилието над животни по повод убийството на кученцето Кнопа.