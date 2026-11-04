Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите в армията през 2027 г.

Заплатите на военните няма да се увеличават през 2027 година. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ.

Това е второ замразяване на заплатите на военните за последните три години. Преди това при кабинета на Росен Желязков бе одобрено огромно увеличение от над 30%, а през миналата година то бе в рамките на увеличението през удължителния бюджет. След това за 2026 година правителството на Румен Радев замрази доходите на военните като пред "24 часа" министърът на отбраната Димитър Стоянов се ангажира, че автоматичното им увеличение трябва да остане в сила. Така през 2027 г. за втори път военните няма да получат увеличение на заплатите.

Ако ние увеличим заплатите, трябва да отрежем капиталовите разходи. Надявам се да е временно, военнослужещите заслужават своето заплащане, обясни за 2027 година Стоянов пред БНТ.

Във вторник предадохме първите 5 машини "Страйкър". До края на годината очакваме още три да пристигнат, а след това и доставка на останалите машините. Хубавата новина е, че леко се наваксва във времето. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ.

Причините за забавянето обаче не са от българска страна, а са свързани с отношенията между САЩ и производствената компания в Канада.

По отношение на договорните условия Стоянов обясни, че става въпрос за типови споразумения, които американската страна използва и при други държави. По думите му в тях не са предвидени конкретни клаузи за неустойки при забавяне.

"Търсим определени компенсации, но те са на добра воля. В интерес на истината ги получаваме. Те са във вид на резервни части или предварителното представянето на машини "Страйкър" от старо поколение за обучение на нашите военнослужещи ", допълни той.

Тези машини имат три нива на поддръжка. Първо и второ ниво ще се извършват в нашите военни формирования. Важното е къде ще отиде трето ниво, Ние полагаме усилия да отиде в завод "Терем Ивайло" във Велико Търново, посочи Димитър Стоянов.

„Към момента, знаете, че по договор „ТЕРЕМ-Холдинг" извършва асемблиране на машините. Ако първите машини бяха в началния си етап като цяло дошли и след това се асемблира допълнително оборудване, въоръжение и така нататък, много по-дълбоко ще бъде асемблирането в следващите етапи, започвайки от януари месец 2027 година. Т.е. усилията нарастват постепенно, за да могат нашите колеги в „ТЕРЕМ" да придобият необходимите знания и умения как да извършват тази дейност. Справят се чудесно, в интерес на истината, спазват срока, мисля, че вървят добре нещата", добави той.

„Нашата амбиция е не само да бъдем център за България, а и регионален център за обслужване на машините „Страйкър". Както знаете, съседната нам Република Северна Македония, тя също има „Страйкър", и нашата амбиция е да се обслужват в България. Украйна има такива машини. Така че предстои да видим дали ще успеем", каза Стоянов.

Ограниченията в държавния бюджет ще засегнат и Министерството на отбраната и през 2027 г. няма да има увеличение на възнагражденията на военнослужещите.

„Бюджетът на Министерството на отбраната е достатъчно голям. Искам обаче да заявя, че тук политика по доходите няма да има в Министерството на отбраната. Няма да има увеличение. Въпреки желанието и от моя страна, и на Министерството на отбраната като цяло, и на министъра на финансите. Но в крайна сметка бюджетът е ограничен. Ако ние увеличим заплатите, трябва да отрежем от капиталните разходи. А капиталните разходи са пряко свързани с договори, а и с механизма SAFE. Както знаете, механизмът SAFE и финансовите средства са за реализиране на конкретни проекти, а не за повишаване на доходите на военнослужещите. Ние нямаме право да пипаме тези средства", добави министър Стоянов.

Стоянов изрази надежда, че замразяването на възнагражденията ще бъде временно.

"Лъжа е,че Румъния ни е предлагана да вдигнат Ф -16 и да те унищожат морските дронове. Това е категорична лъжа", каза военният министър.

По отношение на цялостната модернизация на въоръжените сили министърът подчерта, че не може да се посочи конкретна година, в която България ще достигне технологичните възможности на съюзниците си. Процесът ще продължи с години, като целта е постепенно да бъде намалена разликата.

„ Това е един процес, който ще продължи с години. Между технологичните възможности на българската армия и на нашите съюзници има технологична пропаст. И ние се опитваме по един или друг начин да наваксаме тази пропаст, да я позапълним. Грубо казано, с нашите технологични възможности. „Страйкър" е такъв момент, F-16 е такъв момент, новият кораб, който се строи в България, е също такъв момент. Амбицирани сме с следващите проекти, които се развиват в Министерството на отбраната, да продължим да усъвършенстваме нашите способности и да се доближаваме все по-близо до нашите съюзници", посочи Стоянов.

Стоянов коментира и финансовите възможности на страната за модернизация на армията. По думите му България разполага с допълнителен ресурс по европейския механизъм SAFE, като средствата за модернизация до 2030 година ще бъдат насочени основно оттам. Това обаче не отменя ангажимента на държавата да продължи да увеличава средствата за отбрана чрез националния бюджет.

Министърът посочи, че изискването на НАТО е 20% от разходите за отбрана да бъдат за капиталови разходи, докато при България делът им достига около 34-35%. Стоянов обърна внимание и на състоянието на военната инфраструктура, която определи като един от сериозните проблеми пред Министерството на отбраната. По думите му именно там са необходими значителни средства, наред с тези за модернизация и поддържане на личния състав.

Стоянов коментира и значителното оскъпяване на ремонта на авиобаза „Граф Игнатиево" и за контрола върху обществените поръчки. Министърът обясни, че първоначалните суми са били определени през 2020 г., без да има изготвени идейни проекти, а впоследствие реалните проекти са показали необходимост от допълнителни средства. Стоянов заяви, че сегашното ръководство на министерството няма да допуска индексиране на договорите за военна инфраструктура. Когато първоначално заложените средства не са достатъчни, ще се прекратяват процедурите и ще се обявяват нови обществени поръчки.

„ Оттук нататък категорично отказваме да индексираме каквито и да са суми по отношение на договорите за инфраструктура, особено за „Граф Игнатиево". Но там наистина има фрапиращи случаи. Един такъв случай е обществената поръчка, която е за 10 милиона. Реалната цена към момента е до 18 милиона. Тя още не е започната. Най-вероятно ще прекратим, ще открием нова процедура, защото иначе ще нарушим закона", посочи министър Стоянов.