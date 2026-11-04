Вижте какво решава правителството днес



Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 4 ноември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за изменение на Решение № 314 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на постоянно действаща междуведомствена работна група за целите на Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, изменено с Решение № 523 на Министерския съвет от 2019 г. и Решение № 811 на Министерския съвет от 2022 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси/Бюджет (ЕКОФИН/БЮДЖЕТ), което ще се проведе на 10 ноември 2026 г. в Брюксел.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Еврогрупата и в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), които ще се проведат на 9 ноември 2026 г. в Брюксел.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 9 октомври 2026 г. в Люксембург.

Внася: заместник министър-председателят и министьр на финансите

6. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Вътрешен пазар и индустрия", проведено на 24 септември 2026 г. в Брюксел.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

7. Проект на Решение за одобряване на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Решение за изменение на Решение № 642 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 242 на Министерския съвет от 2022 г., с Решение № 96 на Министерския съвет от 2023 г., с Решение № 67 на Министерския съвет от 2024 г., с Решение № 78 на Министерския съвет от 2025 г. и с Решение № 191 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят

9. Проект на Решение за координация на подготовката и изпълнението на Плана за национално и регионално партньорство на Република България за периода 2028 - 2034 г.

Внася: заместник министьр-председателят

10. Проект на Решение за приемане на Доклад за състоянието на защитата при бедствия и Доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика", проведено на 19 октомври 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на труда и социалната политика

12. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 юли - 14 септември 2026 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Внася: министърът на образованието и науката

13. Проект на Решение за одобряване на развитието и надграждането на съществуващите функции на компетентния орган по GOVSATCOM във връзка с изпълнението на програмата IRIS2.

Внася: министърът на иновацните и дигиталната трансформация

14. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Гърмен, област Благоевград.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и Международната агенция по енергетика.

Внася: министърът на енергетиката

16. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за стратегическо партньорство в областта на чистата енергия между правителствата на Република Азербайджан, Република България, Грузия и Република Турция.

Внася: министърът на енергетиката

17. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщеннята

18. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

19. Проект на Решение за одобряване участието на Република България с национален щанд на Международното изложение за хранително-вкусова промишленост, земеделие и градинарство „Зелена седмица 2027", което ще се проведе в периода от 15 до 24 януари 2027 г. в гр. Берлин, Федерална република Германия.

Внася: министърът на земеделието и храните

20. Проект на Решение за одобряване участието на Република България с национален щанд на Международното изложение за вино и спиртни напитки „Провайн 2027", което ще се проведе в периода от 7 до 9 март 2027 г. в гр. Дюселдорф, Федерална република Германия.

Внася: министърът на земеделието и храните

21. Проект на Решение за приемане на отправено от концесионера „Кока Кола ХВК България" ЕАД предложение за изменение на Договор от 29 януари 2001 г. за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода - изключителна държавна собственост, от находище „Банкя", район Банкя, Столична община, разкрита чрез сондаж № 1 хг „Иваняне" – публична държавна собственост, и сондаж ТК № 1 „Иванянe" - публична държавна собственост, изменен с Допълнително споразумение от 7 април 2005 г., Допълнително споразумение № 2 от 14 януари 2010 г., Допълнително споразумение № 3 от 12 октомври 2010г., Допълнително споразумение № 4 от 13 август 2013 г., Допълнително споразумение № 5 от 28 май 2015г., Допълнително споразумение № 6 от 1 октомври 2015 г., Допълнително споразумение № 7 № Д-33-40 от 7 ноември 2019 г. (Допълнително споразумение № 7 към Договора) и Допълнително споразумение № 8 № Д-33-40 от 18 март 2024 г. (Допълнително споразумение № 8 към Договора).

Внася: министърът на околната среда и водите

22. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 12 октомври 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на околната среда и водите

23. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2026 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.

Внася: министърът на културата

24. Проект на Решение за създаване на Национален комитет за отбелязване на 190 години от рождението на Васил Левски, 180 години от рождението на Христо Ботев и 150 години от Освобождението на България през 2027 и 2028 г.

Внася: министърът на културата

25. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност".

Внася: министьр-председателят

26. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

Внася: заместник министър-председателят и министьр на финансите

27. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Внася: заместник министър-председателят и министьр на финансите

28. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Внася: заместник министьр-председателят и министьр на финансите

29. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Внася: заместник министър-председателят и министьр на финансите

30. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

31. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

Внася: заместник министър-председателят и министьр на финансите

32. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

33. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Внася: министърът на отбраната