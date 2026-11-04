13 са ранени при 12 тежки катастрофи у нас за последните 24 часа

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13 души са ранени при 12 тежки катастрофи през изминалото денонощие в страната.

Една тежка и 45 леки катастрофи са регистрирани в София. При тях има един ранен, съобщава БТА.

От началото на месеца пътните инциденти са 52, при които има трима загинали и 67 ранени. От началото на годината са настъпили 5826 произшествия, при които загиналите са 417 души, а ранените - 7217.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г., се отчитат 41 повече загинали участници в движението по пътищата тази година.