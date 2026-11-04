Терзиев: Общинските съветници да вземат решение за нов модел на управление на "Топлофикация София"

Кметът на София отново поиска независим анализ на дружеството, привличане на частни инвестиции и преструктуриране на дълговете с участието на държавата

Кметът на София Васил Терзиев призова Столичния общински съвет да поеме отговорност за бъдещето на „Топлофикация София" като принципал на дружеството и да предприеме действия за промяна на модела на управление на дружеството. Повод за позицията му са поредните аварии, оставили хиляди столичани без отопление, на фона на обявеното увеличение на цената на природния газ с 32,52%. Това съобщиха от Столичната община.

„Хиляди софиянци отново са без парно. Съжалявам, че за „Топлофикация София" отново се говори едва когато наближи зимата и хиляди хора останат без отопление", заяви Терзиев и напомни, че като принципал на общинското дружество СОС носи отговорността за стратегическите решения за неговото бъдеще.

„Два пъти в този мандат внесох доклади с предложение за независим технически, финансов и регулаторен анализ. Продължавам да настоявам за обективна оценка на състоянието на дружеството, но СОС досега не намира воля за решение", посочи Терзиев.

Според столичния кмет, въпреки подобреното управление през последните две години, продължаващите аварии показват, че натрупаните проблеми не могат да бъдат преодолени без цялостна промяна. Десетилетията безстопанственост, източването на дружеството и хроничният недостиг на инвестиции изискват дългосрочно решение.

„Изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза и да осигури надеждно отопление на социално поносима цена за жителите на София", подчерта Терзиев. Освен това той настоява и за преструктуриране на натрупаните задължения с активното участие на държавата.

Кметът се обяви категорично против предложенията за одържавяване на „Топлофикация София", включително отправяни от общински съветници с дългогодишно участие в управлението на града. Според него прехвърлянето на дружеството към държавата няма да реши проблемите с остарялата инфраструктура, необходимите инвестиции и качеството на услугата.

Терзиев обърна внимание и на решенията на държавата и енергийния регулатор, които се отразяват на финансовото състояние на „Булгаргаз" и „Топлофикация София". Като примери той посочи договора с „Боташ" и увеличаващата се разлика между цената на природния газ и цената на топлинната енергия, които допълнително затрудняват осигуряването на качествена и непрекъсната услуга.

„Столичният общински съвет трябва да поеме отговорност за бъдещето на „Топлофикация София", защото зад всяка авария стоят хора, семейства, училища и болници. Те имат право на надеждно отопление и на решения, които няма да се отлагат до следващата зима", заяви кметът и потвърди готовността си да работи с всички заинтересовани страни за намирането на стратегическо и дългосрочно решение за бъдещето на дружеството.

Във вторник стана ясно, че Комисията за защита на потребителите ще заведе два колективни иска срещу дружеството, ако дружеството не обезщети абонатите, които са засегнати от продължаващите ремонти и аварии. Омбудсманът Велислава Делчева пък поиска изслушване на ръководството на дружеството, председателя на СОС Цветомир Петров и кмета на София Васил Терзиев в ресорната комисия в парламента.

Хиляди са без топла вода в столицата от седмици и дори месеци, а сега - и без парно. Ноември се оказва сравнително студен, но много ремонти, започнати от "Топлофикация - София", не са приключили. А към тях се добавят текущи аварии.

В момента планови ремонти има на 18 улици в кв. "Изток", а други 8 в същия квартал бяха завършени на 3 ноември. В "Дружба 1" и "Дружба 2" са засегнати десетки сгради. Без парно и топла вода са 4 сгради в "Дианабад" и 2 в "Младост 1". Ремонтът при четири блока в "Слатина" ще завърши на 27 ноември. Това е съпроводено с аварии с по-дълъг срок на възстановяване - от 8 до 15 ноември. Става въпрос за сгради в "Изток", "Младост 1", "Дружба 1", "Студентски град", "Мусагеница", "Оборище", "Банишора", "Гео Милев", "Слатина".

Така няколко хиляди домакинства са принудени да се спасяват с електрически уреди. Мръзнат и студенти в общежитията си, те и ректорите им също питат докога.