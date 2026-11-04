Министерството на здравеопазването предлага да съкрати 280 щата и да обедини спешната помощ

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Министерството на здравеопазването предлага всички центрове за спешна медицинска помощ в България, да бъдат обединени в единна национална структура.. Това предвижда проект на постановление на МС, публикуван от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

Три проекта на постановления, публикувани за обществено обсъждане, предвиждат обединяването на 37 самостоятелни структури в три национални центъра и съкращаването на общо 280 щатни бройки.

Промените обхващат системите на спешната медицинска помощ, трансфузионната хематология, общественото здраве и радиационната защита. Очаква се новата структура да започне да функционира от 1 януари 2027 г.

Основната цел на реформата е премахване на дублиращите се административни дейности, централизиране на управлението и обединяване на юридическата и финансовата отговорност.

Според докладите на здравния министър Катя Ивкова предложенията са разработени въз основа на функционален анализ на системата. От министерството посочват, че медицинските, контролните и специфичните дейности ще продължат да се осъществяват чрез териториалните структури, въпреки административното преструктуриране.

Най-сериозното преструктуриране засяга системата на спешната медицинска помощ. Предлага се 27-те областни центъра за спешна медицинска помощ, Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха и Националният център за обучение и квалификация „Проф. д-р Милан Миланов" да бъдат обединени в една структура.

За основа на новото звено ще послужи Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха, който ще бъде преобразуван и преименуван на Национален център за спешна медицинска помощ.

В резултат на реформата 29 самостоятелни юридически лица ще бъдат обединени в една структура. Областните центрове няма да преустановят медицинската си дейност, а ще продължат да функционират като териториални звена на новия Национален център за спешна медицинска помощ.

Основната промяна ще засегне административния персонал. От общо 431 щатни бройки, предвидени за общоадминистративни дейности, се планира да бъдат съкратени 200.

В момента щатната численост на системата, включително Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, е 7227 бройки, а Националният център за обучение и квалификация разполага с още 5. След обединението общият брой на щатните позиции трябва да бъде намален до 7032.

Втората част от реформата предвижда обединяване на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ). Новото звено ще носи името Национален център по обществено здраве и радиационна защита.

Щатната численост на двете институции ще бъде намалена от 304 на 254 бройки, което означава съкращаване на 50 щата. Според доклада на здравния министър намалението ще бъде за сметка на трайно незаети позиции и длъжности в общата администрация.

Специфичните дейности на двете институции ще бъдат запазени. Националният център по обществено здраве и анализи ще продължи да извършва проучвания, анализи, оценки на риска, лабораторни изследвания, както и дейности по профилактика и промоция на здравето.

Звеното по радиобиология и радиационна защита ще запази експертните си функции и държавния здравен контрол върху въздействието на йонизиращите лъчения. Надзорът му обхваща София-град, София-област, Перник, Благоевград и Кюстендил, както и обекти с национално значение.

Сред тях са АЕЦ „Козлодуй", експерименталните ядрени реактори и обекти, свързани с управлението на радиоактивни отпадъци и бившия уранодобив.

Третият проект на постановление предвижда петте районни центъра за трансфузионна хематология във Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора и Бургас да бъдат присъединени към Националния център по трансфузионна хематология.

Към националната структура ще преминат цялата дейност, имуществото, архивът, както и правата и задълженията на досегашните районни центрове. Те ще продължат да функционират на местно ниво, но ще загубят статута си на самостоятелни юридически лица.

Промяната предвижда съкращаване на 30 административни щатни бройки. Според доклада на здравния министър обаче основният акцент е не само върху оптимизирането на администрацията, но и върху решаването на дългогодишен проблем с недостига на медицински кадри.

Посочва се, че вече повече от пет години не е осигурена нормативно определената щатна численост, необходима за изпълнение на медицинския стандарт „Трансфузионна хематология".

Чрез обединяването на административните функции се очаква да бъдат освободени щатни бройки, които да се използват за назначаване на лекари и специалисти по здравни грижи. Целта е да се подобри кадровото обезпечаване и да се гарантира нормалната работа на центровете.