Граждани от Монтана със сигнал до АПИ срещу камионите през прохода Петрохан

Граждани от Монтана, пътували през прохода Петрохан за София, твърдят, че това не е магистрала и недоволстват, че проходът е задръстен от тежкотоварни камиони.

"Споделям гнева си от пътуване в почивните дни през Петрохан. Написах и пост има над 60 000 гледания и над 70 споделяния, в социалната мрежа, както и хора, които подкрепят написаното", казва авторът на сигнала Миглена Георгиева, директор на обединен детски комплекс „Ние, врабчетата" в Монтана.

Инж. Иво Иванов, председател на Общинския съвет, разказва, че е имало абсурдни ситуации - синът му се е прибирал вечерта в неделя за София.

"И не разбирам как се е родило това гениално решение да пуснат тировете петък и неделя в час пик в Петрохан. Днес сме изпратили общо сигнал с Иво Иванов до АПИ, МРРБ, МС, МВР с искане да се преразгледа това решение, още повече, че идва Архангелова задушница и ще е лудница по пътищата. Със сигурност много засегнати хора от населените места в района могат да вземат отношение", категорична е Миглена Георгиева.

Ето какво гласи писмото:

ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

КОПИЕ ДО:

Министър-председателя на Република България

Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Министъра на вътрешните работи

СИГНАЛ И ИСКАНЕ

ОТ:

Миглена Божидарова Георгиева

Директор на ЦПЛР – ОДК „Ние, врабчетата" – гр. Монтана

Общински съветник

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана, ул. „Г.С. Раковски" 4, вх.А, ап.5

Телефон: 0878519225

Електронна поща: [email protected]

И

инж. Иво Иванов

Председател на Общински съвет – Монтана

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана, ул. „Ал. Батенберг" №2, вх. Б, ап. 9

Телефон: 0886800335

Електронна поща: [email protected]

ОТНОСНО: Преразглеждане на временната организация на движението на тежкотоварни автомобили през прохода Петрохан на 6 и 8 ноември 2026 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Обръщаме се към Вас във връзка с въведената временна организация на движението, при която тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона се пренасочват през прохода Петрохан поради ремонтните дейности в тунел „Топли дол" на автомагистрала „Хемус". Поводът да поставим този въпрос не е само информацията за въведеното ограничение и последвалите затруднения в движението. Поводът е и лично преживяване, което трудно може да бъде описано единствено с думите „затруднено движение".

На 1 ноември със съпруга ми пътувахме до София, за да видим внучето си. Гласувахме рано сутринта и тръгнахме. Радвахме се на един хубав семеен ден в столицата. На връщане към Монтана обаче усещането за спокойствие и радост постепенно отстъпи място на тревога. Както обичайно, избрахме маршрута през прохода Петрохан. Познаваме пътя, пътували сме по него стотици пъти, не сме хора, които лесно се стряскат от планински участъци. Но този път ситуацията беше съвсем различна.

До Костинброд срещахме тирове, но това не е нещо необичайно. Ситуацията рязко се промени след Костинброд – колона след колона тежкотоварни камиони! Един след друг! Изкачваме се бавно към върха в дъжда, мъглата и по хлъзгавия асфалт, а насреща ни тировете се спускат с огромна маса и инерция! Веднага звъннах на телефон 112 – бях убедена, че става дума за нарушители. Госпожата отсреща каза, че обаждането ми е прието. Тъй като ситуацията ми се струваше нереална, набързо проверих в интернет и с удивление разбрах, че всичко това е резултат от официално решение на Агенция „Пътна инфраструктура" от преди няколко дни. Обяснението е ремонтът на тунел „Топли дол" на АМ „Хемус". Било обходен маршрут.

Валежът, мъглата, мократа и хлъзгава настилка, съчетани с непрекъснатия поток от тежкотоварни автомобили, превърнаха пътуването в истинско изпитание. Изкачвахме се бавно към върха, а насреща ни един след друг се спускаха тежки камиони. При всяко разминаване трябваше внимателно да преценяваме къде и как може да се случи то безопасно. Имаше закъсали тирове, затруднено движение и участъци, в които човек не можеше да не се запита какво би станало, ако някой допусне и най-малката грешка. Изминахме разстоянието от около 100 километра за повече от три часа.

Сходна тревога възникна и в семейството на инж. Иво Иванов. Синът му е студент е пътувал с автомобил от Монтана към София, без семейството му да е било предварително информирано за пренасочването на тежкотоварния трафик през прохода Петрохан. Около 20.00 ч. на 1 ноември от друг участник в движението научава, че преди с. Бързия трафикът се отклонява в посока Вършец, защото в софийския участък на пътя Монтана – София има аварирал тир и движението към София е спряно. Поне 10 пъти инж. Иванов е звънял на телефоните на АПИ, публикувани в сайта им. На тези телефони никой не е отговорил. На сайта на АПИ не е имало публикувана информация за промяната в организацията на движение.

Това преживяване ни накара да си зададем въпроса: кой и как е преценил, че подобно движение в час пик през почивните дни е безопасно за останалите участници в движението? И още нещо – в подобни ситуации не бива да забравяме, че всеки от нас тръгва на път с някаква цел. Някой отива при детето си, друг се прибира при родителите си, трети пътува към дома след работна седмица. Зад волана има хора, а у дома ги чакат други хора. Не бива едно обичайно пътуване до близките ни да се превръща в изпитание.

Тези два случая показват нещо много важно: последиците от подобни решения не са абстрактни. Те засягат реални хора, семейства и пътувания, планирани с обичайното очакване, че пътят ще бъде безопасен.

Подчертаваме, че не оспорваме необходимостта от ремонтните дейности по автомагистрала „Хемус", нито търсим вина у водачите на тежкотоварните автомобили. Те изпълняват въведената организация на движението. Нашият въпрос е към институциите, които са взели решението за този маршрут и носят отговорност за неговата безопасност.

Проходът Петрохан не е автомагистрала. Това е планински път със стръмни изкачвания и спускания, множество завои, участъци с ограничена видимост и условия, които при валежи, мъгла, заледяване и снеговалеж могат рязко да се влошат. Съвместното движение на леките автомобили и тежкотоварните камиони при подобни обстоятелства и в пиков час създава сериозни предпоставки за опасни ситуации.

Особено тревожно е, че информацията за тази организация не достигна своевременно и достатъчно широко до всички граждани, които използват маршрута. Хората трябва да имат възможност да планират пътуванията си, да преценят рисковете и при необходимост да изберат алтернативен маршрут. Информацията за подобна промяна не бива да достига до тях едва когато вече са на пътя и се изправят пред създадената ситуация.

Считаме, че е необходимо да се отчете и предстоящият празничен период. На 7 ноември 2026 г. е Архангелова задушница – ден, в който традиционно много хора пътуват, за да почетат паметта на своите близки. Очакваният по-интензивен трафик, съчетан с преминаването на тежкотоварни автомобили през прохода, допълнително увеличава нашите притеснения.

В тази връзка настояваме за:

1. Незабавно преразглеждане на въведената временна организация на движението и оценка на реалните рискове от преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона през прохода Петрохан.

2. Преразглеждане на възможността за преминаване на тежкотоварни автомобили през прохода на 6 и 8 ноември 2026 г., предвид очаквания интензивен трафик около Архангелова задушница, и предприемане на действия за намиране на по-безопасно решение.

3. Предоставяне на информация каква оценка на риска е извършена преди въвеждането на тази организация и кои фактори са взети предвид при определянето на маршрута.

4. Информация какви конкретни мерки за безопасност са предвидени при неблагоприятни метеорологични условия – мъгла, обилни валежи, заледяване и снеговалеж.

5. Информация дали са обсъждани варианти за задържане на тежкотоварните автомобили на подходящи и безопасни места или използване на алтернативни маршрути, вместо едновременното им движение с леките автомобили през планинския проход.

6. Посочване на институциите, участвали в съгласуването и въвеждането на временната организация, както и на органите, които осъществяват контрола по нейното изпълнение.

7. Информация кога, къде и по какъв начин гражданите са били уведомени за пренасочването на тежкотоварния трафик, така че да могат своевременно да планират пътуванията си.

Настояваме да бъде направена необходимата проверка и да бъдат предприети действия преди посочените дати, а не след възникването на евентуален инцидент.

Още веднъж подчертаваме: не търсим отговорност от водачите на тежкотоварните автомобили, които изпълняват разпоредената организация на движението. Отговорността за избора на маршрут, оценката на риска и гарантирането на безопасността е на институциите, които вземат тези решения.

Петрохан не е магистрала. Човешкият живот не може да бъде цена за удобството на една временна организация на движението. Не бива да чакаме да се случи непоправимото, за да признаем, че едно решение е било погрешно.

Молим сигналът да бъде заведен с входящ номер и да получим писмен отговор в законоустановения срок. Предвид конкретните дати, за които се отнася искането ни, настояваме за своевременно разглеждане и отговор преди 6 ноември 2026 г.

С уважение,

Миглена Божидарова Георгиева

инж. Иво Иванов

Дата: 03 ноември 2026 г.

гр. Монтана