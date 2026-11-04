Почина дългогодишната преводачка и журналистка Янка Трифонова-Селими

Известната преводачка и журналистка Янка Трифонова-Селими почина. Тъжната новина съобщи дъщеря ѝ Милена Селими с емоционална публикация във фейсбук.

„Днес, моят слънчоглед наведе глава – Янка Селими, дъщеря на Добруджа, педагог и преводач на български език в радио „Тирана", утвърден преводач на балканска литература, културен мост между Албания и България и непоколебим защитник на българското малцинство в Албания. Тя беше любимата съпруга на Скендер Селими, майка на Милена и Адриан, баба на Алесия и Мади и прабаба на младия Адриан", написа Милена Селими.

Първите стихотворения на Георги Господинов на албански език излизат именно под превода на Янка Трифонова-Селими. ПО думите на дъщеря й Янка Селими е била последната чужденка в Албания, преживяла комунистическия режим.

Янка-Трифонова Селими е родена в Добрич през 1935 г. Тя изучава руски език в Московския университет, след което дълги години работи като преводач от български в радио "Тирана" и като преподавател по руски и български в университета там. Тя е автор на преводи от български, руски, сръбски и хърватски, сред които произведения на Стефан Цанев, Йордан Йовков, Блага Димитрова, Боян Биолчев, Александър Томов. Превела е на албански също „Естествен роман" на Георги Господинов, както и „Гранд хотел" на Ренато Баретич и „Фосфорни броеници" на Йован Николаидис, пише БТА.