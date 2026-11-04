Кметът на община Шумен проф. Христо Христов поздрави лично мажоретките и техните треньори от Спортен клуб „Ритмика“ за постигнатите резултати и достойното представяне на Европейското първенство по мажоретни спортове в Торино, Италия.

Шуменските състезателки спечелиха два бронзови медала като част от националния отбор на България, който завоюва общо едно сребърно и три бронзови отличия.

„За пореден път доказвате, че усилята, които полагате, се възнаграждават, следствие на което вие популяризирате нашия град, Шумен, което ни радва всички нас. И по тази причина ви поканихме, за да ви поздравим за поредния успех и да ви пожелаем да продължавате по същия начин, като надграждате“, каза кметът. Той изрази гордостта си от поредното високо постижение и отбеляза, че успехът е повод за радост за всички шуменци. Проф. Христов поздрави треньорите Снежана Иванова и Мариола Спасова за професионализма, с който успяват да представят най-доброто от момичетата по време на състезанията.

Капитанът на отбора подчерта, че за тях това е първото състезание с квалификационен етап, след който първите четири отбора се класират за финалите. „Успяхме да се преборим на четирите танца, за да стигнем до финали на квалификациите и след това на финалите успяхме да завоюваме два от три медала“, посочи състезателката.

„Участваха 13 държави – Шотландия, Англия, Нидерландия, Норвегия, Франция, Италия, Хърватска, България, Румъния, Словения, Чехия, Полша и Ирландия. Този формат вече е под егидата на Световната федерация и тя организира европейските първенства. Наистина е тежък формат, защото трябва всичко да се играе по два пъти и натоварването е голямо“, посочиха треньорите.

Главният експерт „Младежки дейности, спорт и туризъм“ Даниел Даулов, който придружи отбора в Италия, коментира организацията и провеждането на първенството, като отбеляза подготовката на България при подобни състезания.

Медалистките разказаха за преживяването си по време на пътуването и престоя в Торино. Те споделиха и за интензивната подготовка през последните няколко месеца, включваща ежедневни тренировки, които са им помогнали да достигнат необходимото ниво и да постигнат тези резултати.

На срещата присъства и заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева, която поздрави мажоретките и им пожела да бъдат здрави и да продължават да постигат лично удовлетворение от положения труд.

Кметът проф. Христо Христов връчи на ръководството подаръчен ваучер за целия отбор в знак на признание за популяризирането на Шумен и цяла България.

Шампионатът се проведе от 28 октомври до 1 ноември, като в националния отбор се включиха също мажоретките от СК „Изида“ – Свиленград. Състезателите се представиха в различни дисциплини – маршови изпълнения, парадни корпуси, композиции с помпони, флагбатон и шоу туърлинг с аксесоари.