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Хванаха украинец да шофира на два вида дрога във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Водач, дал положителен тест за два вида наркотици и отказал кръвна проба, е задържан във Велико Търново.

Вчера в областния град пътни полицаи спрели за проверка лека кола. Зад волана бил 30-годишен мъж с украинско гражданство.

При проверка на шофьора за употреба на наркотични вещества апаратът е отчел положителна реакция на канабис и кокаин. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

Срещу него е започнато бързо производство.

6-ма с алкохол и 4-ма с наркотични вещества зад волана, само през миналата седмица са пипнали полицаите във Велико Търново. Други четирима са отказали да бъдат тествани, сочат данните на ОДМВР..

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