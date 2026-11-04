Наталия Ефремова: Не се обсъжда пренасочване на вноски от втория пенсионен стълб

Предстоят мерки за борба с фалшивите ТЕЛК решения

Разговор по отношение на това да се пренасочи част от вноската от втория стълб към първия стълб на държавното обществено осигуряване не се води. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова относно информация за промяна при втория стълб на пенсионното осигуряване.

По думите на министъра управляващите разговарят с пенсионните дружества за това как да бъдат гарантирани пенсиите на хората и как да има по-голяма доходност. Това са разговори, свързани и с по-добри инвестиции, публично-частно партньорство, каза Ефремова.

Във вторник Министерството на финансите отрече информацията за предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване. От ведомството определиха разпространяваната информация като дезинформация.

По-рано във вторник от "Продължаваме промяната" заявиха, че ще призоват към протести, ако правителството предложи половината от вноската във втория пенсионен стълб да постъпва в Националния осигурителен институт.

Недостигът в бюджета се компенсира с повече приходни мерки и повече контрол, заяви още Ефремова. Вдигането на минималните и максималните осигурителни прагове дава по-голям приход в бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), каза тя. Ефремова уточни, че това няма да бъде достатъчно за покриването на дефицита в ДОО. По думите ѝ максималният осигурителен доход ще бъде 2400 евро, а минималният е в размера на минималната работна заплата.

„В зависимост от икономическата дейност има някои сфери, в които минималният осигурителен доход е малко по-висок, но ние гледаме съотношението на достигнатия среден осигурителен доход, когато правим движение в посока нагоре“, коментира Ефремова. Минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде 660 евро, потвърди министърът.

Ефремова каза, че се предвижда увеличение на пенсиите по т.нар. швейцарско правило, както и повишаване на обезщетението за майчинство през втората година от 398 евро на 450 евро, съобщи БТА. Предвижда се и ръст на обезщетението при връщане на работа през първата или втората година от майчинството от 50% на 75%.

Ефремова съобщи, че предстоят мерки за борба с фалшивите ТЕЛК решения.