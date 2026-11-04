Канабис, амфетамин и кокаин прибраха от пласьори във Великотърновско

Пътни полицаи от Велико Търново откриха дрога при проверка на товарен автомобил. От 54-годишен пътник от Стражица полицейските служители иззели пликче, съдържащо листна маса с тегло около 0,5 грама. При полеви наркотест се оказало, че е канабис. Под предната седалка на автомобила са открити още две пликчета, с бяло и жълто прахообразни вещества. Те дали реакция на амфетамин. Общото им тегло възлиза на около 4 грама. 54-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство, съобщи полицията.

Същия ден по обяд в с. Водолей е извършена проверка на 27-годишна жена от селото. Намерени са два плика с листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана и бял прах, реагиращ на кокаин. Образувана е преписка.