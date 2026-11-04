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Военни ще участват в тактическото учение с бойна стрелба „Орлов удар – 26"

Богомила Костадинова
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СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Трети механизиран батальон от състава на 3-то бригадно командване - Благоевград провежда от 3 до 5 ноември 2026 г. на учебен полигон „Корен" тактическото учение с бойна стрелба „Орлов удар – 26". Участват военнослужещи от състава на 13-то бригадно командване - Сливен, 4-ти артилерийски полк - Асеновград, 55-ти инженерен полк - Белене, 110-ти логистичен полк - Пловдив, 38-ми батальон за ЯХБЗ и Е – Мусачево от състава на Сухопътните войски, както и сили и средства от 22-ра и 24-та авиационни бази в Безмер и Крумово от състава на Военновъздушните сили. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

„Орлов удар - 26" се провежда при сложни метеорологични условия, които поставят допълнителни предизвикателства пред личния състав. Военнослужещите демонстрират висока мотивация, боен дух и концентрация и изпълняват в пълен обем поставените задачи.

Тактическото учение с бойна стрелба „Орлов удар – 26" предхожда учението „Пирински страж - 26", чиято тема е „Участие на механизирана бригада в съвместна отбранителна операция в състава на Сухопътния компонент".

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

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