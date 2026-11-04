Румен Радев: Неоснователни са истериите, че ще крадем от пенсиите във втория стълб (Видео)

КЕВР е независим регулатор и за разлика от други нашето правителство не се меси в неговата работа. Преди дни КЕВР увеличи цената на газа с 32,52%. Въпреки чувствителното увеличение регулаторът взе решение да не се увеличават цените за потребителите на парното и тока до края на отоплителния сезон. Това каза премиерът Румен Радев в началото на Министерския съвет.

И обясни, че цената на газа у нас е по-ниска от цената в Европа. Въпреки наследените проблеми правителството щяло да предприеме конкретни стъпки – за подкрепа на децата, семействата, пенсионерите, младите лекари.

Неоснователни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите във втория стълб. Време е някои политици да разберат, че предизборната кампания приключи, каза още той. Вчера обаче стана ясно, че е имало разчети вноската от 5% за втората пенсия да бъде разделена и половината от нея да се прехвърли в НОИ, за да се закърпи дупката там. Опозицията твърди, че това дори е съгласувано с ЕК, но оттам дошло отрицателно становище. А управляващите обявиха това за манипулация.

И припомни, че в понеделник излязоха трите одитни доклада на Сметната палата. Със съкрушителна диагноза за предишни управления, финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 г. много над 3%, но прикрит, за да влезем в еврозоната, каза още той.

Трите доклада на Сметната палата бяха за състоянието на финансите, социалната система и АПИ в периода от 2020 до средата на 2026 г. В тези години обаче управляваха четири служебни правителства, назначени точно от Радев – по две на Стефан Янев и на Гълъб Донев, ако не се брои това на Димитър Главчев по „домовата книга".