КТ Интернешънъл и Солео България се включиха в инициатива за озеленяване на една от основните зони за спорт и отдих в града.

Зелените площи край Гребната база и река Марица в Пловдив бяха допълнени с нови дървета в рамките на съвместна инициатива на местния бизнес и Общината. Засаждането се проведе на 30 октомври и е насочено към подобряване на средата за спорт, разходки и отдих в един от най-посещаваните райони на града.

В инициативата се включиха доброволци от КТ Интернешънъл, представители на Солео България и служители на Общината. Акцията е част от корпоративна кампания на КТ Интернешънъл, реализирана в сътрудничество с местната власт в подкрепа на развитието на обществените зелени пространства в Пловдив.

Районът около Гребната база съчетава спортна инфраструктура, паркови и крайречни зелени площи и е сред предпочитаните места за физическа активност и отдих. Прилежащият парк „Отдих и култура“ е една от основните зелени зони на Пловдив. Поддържането и развитието на растителността в района е важно както за съхраняването на неговите природни дадености, така и за качеството на градската среда. С израстването си новите дървета ще осигуряват допълнителна сянка и по-благоприятни условия за посетителите през топлите месеци.

Инициативата продължава доброволческите дейности на КТ Интернешънъл. През 2025 г. компанията обяви инициатива за засаждане на 50 дървета на своя територия като част от ангажиментите си в областта на устойчивото развитие. С настоящото партньорство с Община Пловдив компанията насочва усилия и към обществени зелени пространства, допринасяйки за подобряването на средата, достъпна за жителите и гостите на града.