ГДБОП откри фабрика за цигари край Благоевград, проверяват законна ли е

Фабрика за производство на цигари е разкрита в благоевградското село Рилци. Късно снощи екипи на ГДБОП, Агенция "Митници" и ОД на МВР – Благоевград пристигнаха пред базата и започнаха обиски. Пред сградата има и микробус със стока.

Все още няма официална информация по случая. За обяснения са задържани няколко души от известна фамилия в Благоевград. Тепърва ще стане ясно дали какво е открито в помещенията, от кога са работили машините.

Миналата седмица бе разрита модерна нелегална фабрика за цигари с всички условия за живот в Карнобат. Производството било организирано в индустриалната зона на града. Открити са 12 тона тютюн, заготовки на кутии с логото на известна марка цигари, готова и пакетирана продукция. Фабриката действала при пълен и затворен цикъл на производство - от филтрите до опаковъчното фолио за стековете. Била шумоизолирана и навсякъде имало камери за видеонаблюдение. Според разследващите стоката е била за българския пазар, но и за Западна Европа, а стойността на нелегалните цигари и консумативи е за десетки милиони евро.

Нелегалната фабрика била оборудвана като всички разбити напоследък, но с много повече удобства за работниците. Имало 8 спални помещения с телевизори, баня, тоалетна, кухня с напитки и храна. Открита е и фитнес зала, както и салон за забавления с различни игри.

През април тази година пък бе открита нелегална фабрика за цигари и в Дупница