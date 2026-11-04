Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич. Около 22:35 часа във вторник в РУ-Петрич е получено съобщение за постъпила за оказване на медицинска помощ 71-годишна жена от града. Тя е с фрактура на стъпалото след ПТП.

Пред полицейските служители жената обяснила, че около 18:00 часа, пресичайки пътното платно по пешеходна пътека в района на кръстовище между ул. „Цар Борис III" и ул. „Битоля" е блъсната от лек автомобил. Не е запомнила марката и водача. Той обаче й предложил да я заведе до медицинско заведение, но тя помолила да я откара в дома й.

Автомобилът и водачът му се установяват. По случая е образувано досъдебно производство.