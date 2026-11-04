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Съдът назначи експертизи по още пет дела за премахване на сгради в Баба Алино

Надежда Алексиева

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Снимка: Надежда Алексиева

Административният съд във Варна назначи съдебно-технически експертизи по още пет от делата, заведени срещу заповедите на кмета за премахване на жилищни сгради в Баба Алино.

Става дума за административни дела, образувани по жалби на дружествата „Форест клуб Варна" ООД и „Венедикт 02" ЕООД срещу разпореждането за премахване на общо 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента.

В петте дела, разгледани в открити съдебни заседания, съдът е назначил служебно технически експертизи. Те са част от общо 12 производства, образувани по жалби на двете дружества.

Следващите заседания по петте дела са насрочени за 15 декември 2026 г. от 9:30 ч.

Съдебните производства продължават, като назначените експертизи ще бъдат част от доказателствата по споровете за законосъобразността на заповедите за премахване.

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