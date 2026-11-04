Консултативен съвет за българския език към правителството ще оценява учебниците

Консултативен съвет за българския език ще бъде създаден към Министерския съвет. Той ще изготвя доклади за изучаването и използването на езика и ще дава становища за учебните планове и учебници.

В съветът влизат директорът и един хабилитиран учен от Института за български език при Българската академия на науките, избрани от Общото

събрание на института, двама хабилитирани университетски преподаватели по български език, определени от министъра на образованието, двама висококвалифицирани учители по български език и

литература, определени от министъра по предложение на представителните организации, един представител на Съвета за нематериално културно наследство, определен от министъра на културата. Председател по право ще бъде директорът на Института за български език при БАН.

Очаквайте подробности!