ЦИК: Разминаване между разписките и протоколите няма, само 0,2% от машините не тръгнаха

Проведохме спокойни, бързи и честни избори - това е на ЦИК след края на президентския вот, чийто балотаж приключи тази неделя.

Само в 250 изборни секции, или общо 2,17% от общия брой, не е имало видео излъчване 2,17%. А последния брифинг след президентските избори говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова констатира, че членовете на секционни комисии са се отнесли отговорно към изборния процес. Тя очаква бройката да се намали, защото предстои "Информационно обслужване" да свали записите. Това, че не са излъчвали на живо, не значи че няма запис, увери тя.

Машинното гласуване е повече от успешно, отчете още Балова. И посочи, че за вота са използвани 11 902 машини като от тях работа са преустановили само 59 или 0,2% от общия брой. 21 от тях са спрели на първия. Основната причина е "логистичното преместване от склада към секционните комисии". Балова подчерта, че преди да бъдат изпратени устройствата към СИК всяко е било проверено от представители на министерството на иновациите и дигиталните трансформации. Тя подчерта още, че за първи път от закупуването им насам всички машини са преминали пълна техническа диагностика и професионален ремонт. Машинното гласуване премина безпроблемно, повтори тя. Похвали се и с рекордно бързото обработване на протоколите от страната и в чужбина, освен това имало и драстично по-мако грешки в документацията.

Заради това ЦИК обяви и преди изтичането на законно установения срок окончателните резултати и избраните президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев.

Най-много сигнали до ЦИК са поучени за случаи на предизборна агитация и огласяване на данни от социологически проучвания преди края на изборния ден.

Над 45 хил. пъти е свалено приложението "Избори 360" за двата тура на вота. Валидирани са близо 40 000 протокола без грешки, отчете още Балова.

Все още липсва анализ колко точно хора са получили право да гласуват втори път заради проблем с машината.

"Не са много големи разминаванията между броя на разписките и машинните протоколи", каза говорителката на ЦИК. При проверките от ЦИК става ясно, че голяма част от разминаванията са защото членовете на СИК не са сметнали правилно цифрите, например гласовете "не подкрепям никого" не са добавени към общия брой гласове.

Нямаме сигнали за половин разписки, каквито имаше на първи тур, каза тя.

За първи път право да гласуват и на двата тура са имали 47 634 избиратели, близо 46 000 за първия и 1633 за втория. 12 683 бяха разкритите СИК, гласувано е с 11902 машини в страната и чужбина. В 3068 секции в страната и чужбина се гласуваше с хартиена бюлетина, а 262 са били разкритите подвижни избирателни секции и за двата тура.