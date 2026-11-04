Активират системата BG Alert за Царево заради червен код за обилни валежи

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Червен код за значителни валежи е издаден за територията на община Царево. Ще бъде задействана системата за предупреждение на населението BG-Alert, съобщиха от пресцентъра на Общината на официалната си страница във Фейсбук.

Екипите на Общината са в готовност и обхождат критични точки, за да следят обстановката, посочват от пресцентъра.

Оттам призовават жителите и гостите на общината да бъдат предпазливи и да избягват преминаването в близост до водни обекти.

По-рано днес от от общинския пресцентър съобщиха, че през нощта през територията на цялата община е преминал циклон с интензивни валежи. Най-много дъжд е паднал в района на селата Велика и Фазаново, където измереното количество е над 120 литра на квадратен метър.

Екипи на Министерството на вътрешните работи и на общинската администрация са наблюдавали през цялата нощ критичните точки.