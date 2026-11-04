ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с 11 самбисти на световното в Ташкент

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Активират системата BG Alert за Царево заради червен код за обилни валежи

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

2084
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Проливен дъжд се очаква в Царево СНИМКА: Pixabay
Проливен дъжд се очаква в Царево СНИМКА: Pixabay

Червен код за значителни валежи е издаден за територията на община Царево. Ще бъде задействана системата за предупреждение на населението BG-Alert, съобщиха от пресцентъра на Общината на официалната си страница във Фейсбук.

Екипите на Общината са в готовност и обхождат критични точки, за да следят обстановката, посочват от пресцентъра.

Оттам призовават жителите и гостите на общината да бъдат предпазливи и да избягват преминаването в близост до водни обекти.

По-рано днес от от общинския пресцентър съобщиха, че през нощта през територията на цялата община е преминал циклон с интензивни валежи. Най-много дъжд е паднал в района на селата Велика и Фазаново, където измереното количество е над 120 литра на квадратен метър.

Екипи на Министерството на вътрешните работи и на общинската администрация са наблюдавали през цялата нощ критичните точки.

Проливен дъжд се очаква в Царево СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание