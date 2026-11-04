Регионален център за готовност за действие при бедствия създават във Велико Търново

Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов и началникът на НВУ „Васил Левски" бригаден генерал Станчо Кайков създадоха концепция за „Регионално партньорство за готовност при бедствия и устойчивост на общностите – Велико Търново". Тя предвижда в НВУ да бъде ситуиран симулационен и обучителен център за подготовка срещу кризи от невоенен характер. Военният университет, който разполага с база, оборудване и кадри. Инициативата е представена на министъра на отбраната Димитър Стоянов преди ден във Велико Търново, който е обещал подкрепа.

Партньорството ще обедини институции, местна власт, НВУ, научни организации, доброволни формирования, бизнес и граждански организации за повишаване на готовността при кризи и защита при бедствия.

Концепцията отчита нарастващите рискове от пожари, наводнения, земетресения, суши, технологични аварии и прекъсвания на снабдяването. Затова готовността се разглежда като непрекъснат процес – превенция, подготовка, планиране, обучение, координация, ранно предупреждение, реагиране и възстановяване, с акцент върху подготовката на органите за управление и населението, обясняват от пресцентъра на областната управа.

Партньорството ще има доброволен, експертен, научно-обучителен и проектен характер и няма да замества или дублира функциите на държавните органи и Единната спасителна система. Основните му направления на дейност ще са свързани с анализ на потребностите, обща методология и модулно обучение, сценарии за тренировки и учения, съвместна подготовка, комуникация на риска, оценка и научноизследователска дейност, уточняват инициаторите.

Сред предвидените партньори са РДПБЗН, ОД на МВР, Община Велико Търново (пилотна), ЦСМП, БЧК, доброволни формирования, както и „София Тех Парк" като потенциален технологичен партньор.

Дейностите ще обхванат администрации, щабове, институции, доброволци, ученици и студенти, бизнес, уязвими групи и граждани. В резултат ще бъдат повишени знанията и уменията за действие при бедствия и ще има по-добра подготовка на органите за управление и междуинституционално взаимодействие.

Моделът първо ще бъде тестван във Велико Търново, а при успех може да се разшири към други общини, области и партньори.