ДБ искат от Брюксел писмата, с които България предлага промени в пенсиите

"Демократична България" са изпратили писма до Министерството на финансите и Европейската комисия, с които изискват цялата кореспонденция помежду им, за да се види предлагала ли е България промени във втория пенсионен стълб. Както "24 часа" писа, такива планове има за проектобюджет 2027, но след негативния отзвук правителството даде на заден и отрече да е имало такива намерения. От ДБ се надяват да имат документите до петък, когато е блицконтролът в парламента, за да се чуят фактите в парламента и да зададат въпроси на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев.

Запитването е изпратено от евродепутата на ДБ Радан Кънев и засега няма отговор.

"България се управлява от правителството на лъжата. Вчера всички видяха как правителството излъга, че не е планирало да сложи ръка на пенсиите, за да покрива дефицити в бюджета. "Прогресивна България" твърдяха, че подобно нещо не е планирано. Истината обаче е малко по-различна. През октомври министерството на финансите предлага на ЕК 3% от втория стълб да отидат в НОИ. Това е и официално предложение, на което ЕК отговаря, че не е добро и иска правителството да обмисли дали трябва нещо подобно да влиза в бюджета. Докато премиерът Радев твърдеше, че е в много тежка в Брюксел за социалните права на българите, за пенсиите, всъщност той е опитвал да води битка как да сложи ръка не пенсиите, за да покрие дефицита, а ЕК е защитавала интереса на българите", каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

От къде има тези сведения той не отговори - ДБ били "информирани хора". "Имаме достатъчно информация, за да твърдим, че г-н Гълъб Донев лъже и го призоваваме да излезе и да ни опровергае", каза Мирчев.

Тази сутрин и премиерът Румен Радев отрече правителството да е планирало промени в пенсиите. По информация на "24 часа" е било предвидено вноската от 5% за втората пенсия да бъде разделена и половината от нея да се прехвърли в НОИ, за да се закърпи дупката там.

На брифинг в парламента Мирчев разказа и за случай от вчера в село Рилци край Благоевград, при който ГДБОП са разкрили нелегална фабрика за цигари. Насрочили брифинг, след което рязко го отменили без информация. "Случаят е потулен, докато ние не го обявим, защото се оказва, че спонсор на "Прогресивна България" е собственик на имота, на който се намира фабриката. Ще обявим подробности, но ще изчакаме МВР министъра да направи отменения брифинг. Но е смущаващо един спонсор да има такова влияние върху МВР, че е възможно да осуети брифинг. За ареста на Ревански бяха изчакани всички медии, а нищо подобно не се случва с тази цигарена фабрика", каза Мирчев. Той отказа да назове името на спонсора.