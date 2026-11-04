В област Добрич обстановката се нормализира след проливните дъждове

Спокойно протече нощта срещу сряда в област Добрич. Няма подадени сигнали за повишени водни нива по дерета и суходолието. Дежурните екипи от полиция, общини и „Пожарна безопасност и защита на населението" не са констатирали критично повишение на водните нива.

За времето от 8 ч. във вторник до 8 ч. в сряда са паднали 44 литра на кв. м .в Шабла , на Калиакра – 37 литра, в Крушари – 11 литра, в Карапелит – 12 литра, в Тервел – 11 литра, в село Спасово – 15 литра, в Дуранкулак – 30 литра, в Каварна – 40 литра, в Оброчище – 7 литра, във Владимирово – 20 литра, в град Добрич – 10 литра, съобщават от Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич.

Областният управител Руслан Томов е в координация с всички институции и заяви, че има готовност за реакция при необходимост, но в сряда вече се очаква дъждът да спре, като постепенно и водата да се оттече. През вчерашния ден служители на „Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на два сигнала – за паднало дърво в град Добрич и отводняване на мазе в с. Камен бряг.

„Изказвам благодарност на всички служители на Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и общините за отговорността и създадената организация с готовност за реакция за запазване здравето и живота на хората в областта" – заявява Р. Томов и допълва: - „Прогнозата е за усилване на вятъра от север. Апелирам гражданите и фирмите да бъдат внимателни и да не оставят на открито незакрепени предмети".

В сряда и четвъртък нарочна комисия извършва проверка по общини на готовността на фирмите с договори за зимно поддържане – наличност на техника и инертни материали, информира още Р. Томов и заявява, че се предприемат всички действия и мерки както с цел превенция, така и за осигуряване на нормален ритъм на живот в областта при възникване на критични ситуации и в усложнена зимна обстановка.

Сутринта в сряда към 6 часа все още дъжд валеше на територията на Каварна и Шабла. В Шабла във вторник заради преляло дере бяха наводнени дворове в ниските части на Шабла и се наложи превантивна евакуация на няколко жители. След заседание на Общинския щаб кметът на Шабла – Мариян Жечев издаде заповед и е въведено извънредно положение, което остава в сила. Безсънна нощ за хората на терен – служителите на МВР, на общината, но пък за сметка на това безопасна за населението", заяви кметът на общита Шабла Мариян Жечев.

По думите му нивото на шабленското дере се е повишило леко вследствие на обилните валежи, но остава в допустими граници предвид обемите, които може да поеме.

Има поражения по пътната инфраструктура. Оглед на място ще бъде извършен след спирането на дъжда.

По данни на дежурния диспечер във „ВиК Добрич" АД в сутрешните часове няма населени места на територията на областта без вода. Не са постъпвали сигнали за липса на електрозахранване.