Апелативният съд отхвърли иска на Роко за 4,65 млн. лева заради изтекла давност

Апелативният съд в Пловдив потвърди решение на Окръжния съд в Кърджали, с което е отхвърлен искът на известния кърджалиец Ерджан Рашид-Роко за 4 653 000 лева обезщетение за конфискуваното му имущество. Причината е изтекла петгодишна давност за предявяване на претенциите. Роко обжалва постановеното през октомври 2024 г. решение на кърджалийските магистрати, с което било отказано да му бъде присъдено обезщетение от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Бизнесменът претендира 4 633 000 лева за пет конфискувани недвижими имота и още 20 000 лева за причинени неимуществени вреди.

Ерджан Рашид-Роко е едно от най-известните имена от криминалните хроники през 90-те години в Кърджали. По това време семейството му развивало бизнес със заведения, обменни бюра и търговия с автомобили. Името му нашумя през 1997 г. след мащабната полицейска акция „Комар", при която в негови търговски обекти и дома му са открити фалшива валута, оръжие и боеприпаси. През следващите години Роко получи няколко присъди, включително ефективна за хулиганство.

Осъдителна присъда от 2004 г. за организиране на хазартни игри без разрешение стана повод за проверка на имуществото му от комисията „Кушлев". През 2007 г. тя поиска конфискация на собственост за над 1,7 млн. лева, включително недвижими имоти, автомобили и дружествени дялове. Година по-късно Окръжният съд в Кърджали уважи искането. Роко обжалва, но жалбата му не била разгледана по същество, тъй като не внесъл изисканата държавна такса от 34 381 лева. Така през 2010 г. решението за конфискация влезе в сила.

През януари 2024 г. Роко завежда дело за обезщетение, като оценил пет от отнетите му имота на общо 4 633 000 лева по пазарни цени към момента на предявяване на иска. Бизнесменът и защитата му се позовават на решение на Европейския съд по правата на човека от 2021 г. по сходни случаи на конфискация. Според защитата му именно от този момент трябвало да започне да тече давността.

Апелативните магистрати обаче не приемат тези аргументи. Според тях правото на Роко да претендира обезщетение е възникнало на 30 юни 2014 г., когато Върховният касационен съд постановил тълкувателно решение относно условията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Петгодишната давност изтекла на 30 юни 2019 г., а бизнесменът предявил иска си едва през 2024 г. Затова Апелативният съд потвърдил изцяло решението на кърджалийските магистрати. Роко е осъден да плати и 3275,28 евро разноски по въззивното производство.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.