Прокуратурата внесе протест срещу 24 и 28 месеца затвор на мъчителите на животни от Свищов

Териториалното отделение на прокуратурата в Свищов, протестира присъдата, с която Анита Вачкова и Детелин Аврамов получиха минимални наказания за проявена жестокост спрямо гръбначни животни, които са садистично умъртвени и за създаване и разпространение на порнографски материали.

Извършителката Анита и Детелин, като подбудител и помагач, в продължение на 10 г. до 2024 г. с 81 отделни деяния умъртвили противозаконно беззащитни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост. Всичко това снимали и разпространявали в интернет канали. Издевателствата са се разигравали в Свищов, в с. Царевец и в с. Божурлук, общ. Левски.

Двойката е осъдена и за това, че в същия период и на същите места, действайки в съучастие с шест отделни деяния са създали, продавали и чрез информационни и съобщителни технологии са разпространявали порнографски материали - петнадесет видеофайла.

Прокуратурата е пледирала за налагане на наказания към максималните размери за престъпленията, се уточнява с съобщението

Делото, което бе гледано при закрити врата, мина в Районен съд-Свищов по реда на съкратено съдебно следствие. Подсъдимите признават изцяло фактите от обвинителния акт на прокуратурата и се съгласяват да не се събират доказателства за тях.

С постановената присъда на Анита е наложено наказание от три години лишаване от свобода, при общ режим и глоба в размер на по 1 100 евро. Наказанието е редуцирано с една трета - в размер на две години, при общ режим, както "24 часа" писа.

На подсъдимия Детелин наказание е от три години и шест месеца лишаване от свобода, при общ режим и глоба в размер на по 1 100 евро, като след приложението на чл. 58а, ал. 1 от НК наказанието лишаване от свобода е намалено на две години и четири месеца.

Протестът е насочен срещу размера на наказанията. Иска се увеличаване на наказанията лишаване от свобода и на глобите за всяко от престъпленията за всеки от подсъдимите. Иска се и определеното общо наказание лишаване от свобода за двете престъпления да бъде увеличено.

Прокуратурата счита, че наложените наказания и за двете престъпления не съответстват в достатъчна степен на конкретната тежест на престъпленията и не осигуряват необходимото въздействие за постигане на целите на наказанието. В този си вид те няма да окажат възпираща роля и по отношение на останалите членове на обществото, тъй като подобни случаи зачестяват, се посочва от обвинението.