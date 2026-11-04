Морската вода не е замърсена от потъналите кораби в Черно море

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Няма видими следи от замърсяване на морската вода край Калиакра и Бяла след инцидентите с кораби в Черно море. Това показват резултатите от проби, взети на 23 октомври от бреговите пунктове, съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район".

При огледите на място експертите не са установили замърсяване или опалесценция на водата. Лабораторните изследвания обаче са отчели леко превишение на показателя нитратен азот в Бяла – малко над допустимата норма. По останалите изследвани показатели няма отклонения.

От Басейновата дирекция уточняват, че установеното превишение не може да бъде свързано с инцидентите с кораби в Черно море.

Получени са и резултатите от изследванията за тритий в проби от Бяла, Калиакра и Созопол, взети на 9 и 14 октомври. Всички отчетени стойности са под границата на определяне на използвания метод, съобщават от институцията.

Все още се очакват резултатите от проби, взети на 23 октомври от Созопол, на 26 октомври от районите на Ропотамо и Царево, както и на 29 октомври от Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Бяла и Созопол.

Ново пробонабиране по същите пет брегови пункта – Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Бяла и Созопол, е планирано за 5 ноември.

От Басейнова дирекция „Черноморски район" заявяват, че ще информират обществеността за резултатите от последващите проверки и изследвания.

На 28 октомври контейнеровозът CONTSHIP JET бе ударен от 3 дрона близо до нос Калиакра в Черно море. За атаката стана ясно по време на тристранната среща в София на военните министри на България, Румъния и Турция за сигурността в Черно море. Тя бе свикана след поредицата от атаки с дронове срещу 4 кораба в близост до България и други 2 - до Румъния.

Contship Jet е петият ударен кораб в български води за октомври месец.

През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - Able и Alfa Watan, като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен Able. Там обаче не бяха открити никакви останки, припомнят от БТА.

Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - HS Dignity, потъна, а вторият - Chelsea 3 оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".

3 екипа на НАТО подпомагат усилията на армията ни след атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българската акватория в Черно море.

От министерството на отбраната съобщиха, че Димитър Стоянов е подписал нота за присъединяването на страната ни към инициатива на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.