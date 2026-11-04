6 г. и 9 месеца затвор за шофьор без книжка, причинил смъртта на 25-годишна

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6 години и 9 месеца „лишаване от свобода" при първоначален строг режим на изтърпяване получи 34-годишният О.А. за предизвикана катастрофа със загинала 25-годишна пътничка край Петрич. Решението е на Окръжния съд в Благоевград, като присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

Делото е преминало по реда на съкратено съдебно следствие, като подсъдимият е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт на Окръжна прокуратура – Благоевград

В хода на разследването е било установено, че О.А. е неправоспособен водач на моторно превозно средство, като е наказван многократно за нарушения по Закона за движение по пътищата (ЗДвП). В периода от м. септември 2010 г. до м. октомври 2023 г. той е санкциониран 16 пъти по административен ред за различни по вид нарушения, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

На 18 октомври 2025 г. О.А. управлявал лек автомобил, марка „Ауди", в посока от с. Михнево за с. Кърналово, община Петрич. В автомобила се возели трима пътници.

Движението на автомобила по третокласен път се осъществявало в тъмната част на денонощието, при дъждовно време и по мокра асфалтова настилка на прав участък. Въпреки неблагоприятните атмосферни условия и ограничението на скоростта за движение извън населено място до 90 км/ч, водачът шофирал със 154,18 км/ч.

Подсъдимият предприел изпреварване на движещия се пред него автомобил, като навлязъл в насрещната лента за движение, където срещу него се движело друго превозно средство.

За да избегне удар с насрещно движещия се автомобил, О.А. рязко завъртял волана надясно, за да се върне в своята лента за движение, след което рязко завил наляво. При тази маневра той изгубил контрол върху управлението на автомобила.

Превозното средство излязло вляво от пътя и се преобърнало няколко пъти, след което спряло в крайпътна нива. При преобръщането от автомобила изпаднала возещата се на задната седалка В.Д.

За настъпилото пътнотранспортно произшествие бил подаден сигнал на телефон 112.

Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на пострадалата В.Д., на 25 години.

Според изготвената по досъдебното производство съдебномедицинска експертиза смъртта на В.Д. се дължи на съчетана травма на главата, шията, гръдната и коремни области.

На другите пътници - жена та 43 г. и момиче на 17 г., са били причинени контузии, охлузни рани и мозъчно сътресение, довело до временно разстройство на здравето, неопасно за живота.

Според вещото лице, изготвило автотехническата експертиза, основната причина за настъпилото пътнотранспортно произшествие е превишената скорост, с която подсъдимият управлявал автомобила по мокра асфалтова настилка. В резултат на това той загубил контрол върху МПС, излязъл извън платното за движение, навлязъл в крайпътна канавка вляво от пътя и се преобърнал в нива.

Друга причина за настъпването на катастрофата е, че О.А. е неправоспособен водач и му липсват необходимата квалификация и умения за управление на автомобила, който бил с голяма мощност на двигателя - 225 конски сили. Подсъдимият нямал необходимите знания за правилата за движение по пътищата, необходими за безопасно управление на МПС по пътища, отворени за обществено ползване.