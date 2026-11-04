Двама шофирали пияни в Тервел и Каварна

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Хванаха двама да шофират пияни в Тервел и Каварна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 4 ноември, около 00:30 часа в град Тервел е спрян за проверка лек автомобил „Тойота", управляван от 43-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,38 промила.

На 3 ноември, около 07:05 часа в град Каварна при проверка на лек автомобил „Фолксваген", управляван от 55-годишен мъж, дрегерът отчита наличието на 1,24 промила. Водачите са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.