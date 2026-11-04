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Съдят рецидивист, ограбил със сила 30 евро от възрастен мъж

Тони Маскръчка

Тони Маскръчка

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Темида
Темида

Съдят рецидивист, ограбил със сила 30 евро от възрастен мъж. Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Г.Д. по обвинение за грабеж, извършен при условията на опасен рецидив.

Обвиняемият Г.Д., на 45 години, е многократно осъждан за различни престъпления, в това число за грабежи. Понастоящем изтърпява наказание „лишаване от свобода" по няколко наказателни производства.

През деня на 22.03.2026 г. 86-годишният С.К. посетил аптека в гр. Петрич. На ул. „Самуилова крепост" го приближил обвиняемият Г.Д., като го попитал за местоживеенето му.

В един момент обвиняемият хванал възрастния мъж с двете си ръце и го съборил на земята. Притиснал пострадалия към тротоара, хванал го с ръка в областта на устата и шията, за да не може да вика за помощ, а с другата претърсил джобовете му и чантата с лекарствата. Отнел сумата от 30 евро и избягал, когато ги приближил свидетел на случилото се.

За извършения грабеж незабавно бил подаден сигнал до РУ на МВР гр. Петрич и на телефон 112.

В резултат на извършените оперативно-издирвателни мероприятия извършителят на деянието бил установен и задържан.

Отнетата парична сума е възстановена на пострадалия.

Предстои делото да продължи в съда.

Темида

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