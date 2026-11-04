Проверки в Търговищко откриха технически проблеми със светлините на 196 автомобила

3186 МПС са проверени по пътищата на област Търговище по време на проведена на територията й двуседмична специализирана полицейска операция с тематична насоченост "Светлини", съобщиха от пресцентъра на областната дирекизя на МВР. Основна цел на превантивната местна акция, организирана по инициатива на дирекицята, бе създаване на условия за безопасно движение по пътищата и недопускане използването на нерегламентирани осветителни тела(LED крушки) от водачите на МПС, несъответстващи на поставените от завода-производител.

Необходимостта от провеждането й бе продиктувана от зачестили в областта случаи на неправомерно монтирани на превозните средства светлинни източници и неправилно регулирани светлини, което води до дискомфорт или заслепяване на насрещно движещите се участници в движението. А е добре известно, че през есенно-зимния сезон видимостта по пътищата често е намалена по различни причини(мъгли, валежи, а и тъмната част на денонощието - още повече), което прави необходимостта от управление на МПС с изправни светлини безалтернативна, поясниха от пресцентъра.

В хода на операцията полицейските екипи осъществяваха засилен контрол върху използването и изправността на осветителните системи на превозните средства, като вниманието им бе насочено най-вече към монтирани неподходящи осветителни тела, които нямат необходимата насоченост и заслепяват движещите се насреща. Проверяваше се и за допълнително монтирани светлини на МПС, съставляващо изменение в конструкцията им, без съответното разрешение за това.

В акцията участваха служители на сектор "Пътна полиция" в областната дирекция и на "Охранителна полиция" в районните управления в състава й.

За констатирани по време на акцията нарушения униформените служители са съставили 4 акта за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата (по 2 - за техническа неизправност на МПС по отношение на светлините и за неправилно използване на светлини). На водачи на МПС са наложени 194 глоби с фиш за техническа неизправност по отношение на светлините (от тях 43 са за неотговарящи на изискванията за насоченост на светлината поради поставени LED-крушки), 114 глоби – за неправилно използване на светлини, и 18 – за допълнително монтирани на МПС светлини.

Акция с подобна тематична насоченост бе инициирана и проведена на територията на област Търговище и през втората половина на август т. г., когато за две седмици полицейските екипи установиха 119 нарушения, свързани с неизправни светлини на превозните средства (включително и със светлини, неотговарящи на нормативните изисквания), както и 98 случая на неправилно използване на светлини от водачите на МПС.

Засиленият контрол на полицейските екипи за управление на моторни превозни средства по пътищата на областта, оборудвани за зимни условия, продължава. От сектор "Пътна полиция" съветват водачите да не тръгват на път с неподготвени за зимата автомобили и да съобразяват скоростта на движение на МПС с особеностите на метеорологичните условия.