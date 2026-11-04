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Още 30 стари автомобила са премахнати от обществени площи в Търговище

Ваньо Стоилов

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимката е илюстративна. Снимка: Архив
Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Още 30 стари и излезли от употреба автомобила са премахнати от общински площи в град Търговище от август до края на октомври, съобщават от пресцентъра на общината. С тях общият брой на премахнатите превозни средства от началото на кампанията през август 2025 г. до момента достига 146.

27 от старите коли са премахнати доброволно от собствениците им след издадени констативни протоколи от контрольорите на общината. Останалите три са преместени принудително от специализирана фирма.
В момента тече законовият тримесечен срок за доброволно преместване на други 10 автомобила, за които контрольорите са издали предписания. В рамките на този срок собствениците могат да преместят превозните средства в частен имот или да ги предадат за разкомплектоване.

При неизпълнение на предписанията, кметът на общината издава заповед за принудителното им преместване. За четири други автомобила срокът вече е изтекъл и предстои издаването на такива заповеди.

От пресцентъра припомнят, че за излезли от употреба се считат превозните средства, които са без регистрационни табели или не са преминали технически преглед повече от три месеца след определената дата за следващ преглед.

Гражданите могат да подават сигнали за изоставени автомобили, които заемат места за паркиране и влошават облика на градската среда. Информация се приема на телефони 0601/68 612 и 0601/68 658, както и на електронната поща на администрацията: [email protected], казаха още от пресцентъра.

Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

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