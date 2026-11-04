73 машини ще чистят републиканските пътища от снега в региона на Велико Търново

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73 машини ще чистят пътищата във Великотърновско от снега тази зима. Освен нормални снегорини, с преспите ще се бори роторен снегорин, комбинирани и товарачни машини. За сезона са необходими минимум 13 200 т инертни материали, 3 500 т сол и 70 т сухи химически материали, сочи справката на Областното пътно управление.

Сключени са споразумителни протоколи с общините Горна Оряховица, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол, Свищов и Златарица за зимно поддържане в границите на съответните градове.

В 10-те общини на Великотърновска област е създадена организация за огледи на общинската пътна инфраструктура съвместно с ОДМВР. Сключени са договори с изпълнители и местни земеделски производители и кооперации за снегопочистване. Създадена е организация за недопускане дублиране на техника, ангажирана едновременно за републиканската и общинската пътна мрежа. Това стана ясно на среща при областния управител Марин Богомилов, относно готовността за настъпващия зимен сезон.

Общините Елена, Павликени, Свищов, Стражица и Сухиндол разполагат с техника и сключени договори за извличане на закъсали тежкотоварни и леки автомобили. За републиканската пътна мрежа при необходимост ще се използва автокран, дислоциран на базата в Леденик.

РЗИ – Велико Търново е изпратила указания до всички лечебни заведения за подготовка при усложнена зимна обстановка. Събрана е информация за пациенти на хемодиализа и за бременни жени с термин на раждане в периода 01.12.2026 г. – 31.03.2027 г. В ЦСМП – Велико Търново е актуализиран списъкът на персонала, проверено е техническото състояние на санитарните автомобили и е гарантиран едномесечен запас от консумативи и медикаменти. Болниците разполагат с резервно електрозахранване от дизелови генератори и резерви за 30 дни, отчитат от областна администрация.

Всички 168 образователни институции в областта – 85 училища, 74 детски градини и 9 други институции – са докладвали готовност за нормален учебен процес през зимния период. Проверена е готовността на училищните автобуси.

От ВиК „Йовковци" ООД са докладвали, че са заредени аварийните дизелови агрегати и е оборудвана транспортната техника за работа при зимни условия.

Осигурен е авариен резерв от проводници и арматура, зимни гуми за автомобилите и високопроходима техника за аварийно-ремонтните групи на ЕСО ЕАД. Мрежовият енергиен район Горна Оряховица обслужва две системни подстанции, 8 разпределителни подстанции и 553 км тежки електропроводни линии. "Електроразпределение Север" има 60 екипа в готовност за отстраняване на аварии, мобилни агрегати, както и договор с външна фирма за аварийни СМР дейности.

„Топлофикация – ВТ" е извършила профилактика и ревизия на всички котлоагрегати и абонатни станции.

„Овергаз Мрежи" е привело газоразпределителната мрежа в готовност за работа в есенно-зимния период, актуализирало е аварийния план и е провело обучения на аварийните екипи.

РД ПБЗН – Велико Търново е в готовност за аварийно-спасителни операции, евакуация от закъсали автомобили и доставяне на жизнено важни медикаменти и продукти от първа необходимост на недостъпни места, посочват още от пресцентъра на областната управа.