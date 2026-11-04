Общинските съветници изслушват ръководството на "Топлофикация София" на 11 ноември

Цветомир Петров: Кризата в общинското дружество изисква действия на две нива: незабавен контрол върху ремонтите и дългосрочен план за стабилизиране

На 11 ноември ръководството на "Топлофикация София" ще бъде изслушано на нарочно заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. Ще изслушаме ръководството на „Топлофикация София" за хода на ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването. Необходима е ясна информация за засегнатите потребители и за изпълнението на задълженията на дружеството към тях. Това обяви във фейсбук председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Той добавя, че проблемите с ремонтите са свързани и с финансовото състояние на дружеството. На 2 ноември КЕВР утвърди цена на природния газ за ноември от 58,43 евро/MWh - с 32,52% повече спрямо октомври.

"В същото време регулаторът заяви, че разполага с механизми да не допусне увеличение на цените на парното за битовите потребители от 1 януари 2027 г. Тази комбинация поставя сериозен въпрос: Как „Топлофикация" ще покрива нарасналите си разходи, без да трупа нови загуби и да отлага необходимите ремонти? КЕВР трябва ясно да обясни как ще бъде осигурен този баланс. Не може защитата на потребителите да се обещава, без да е ясно кой поема цената ѝ. В противен случай сметката се прехвърля върху дружеството, София и нейните граждани. С кмета на Столичната община Васил Терзиев вече внесохме в СОС доклад за започване на подготвителна фаза със Световната банка. Тя предвижда независима оценка на техническото, финансовото, оперативното и регулаторното състояние на „Топлофикация", както и разработване на варианти за подобряване на работата и преструктуриране на дълга", обяснява Петров.

И уточнява, че това не е решение за концесия и не предрешава бъдещия модел на управление. То ще даде на СОС необходимите данни и варианти, за да вземе бъдещите решения информирано. Всяка следваща стъпка, включително евентуална концесионна процедура, ще изисква отделно решение на общинския съвет.

На 19 ноември Петров ще включи доклада отново в дневния ред на градския парламент.

"Очаквам общинският съвет да заеме ясна позиция и да поеме отговорност за следващата стъпка. При проблем с мащаба на „Топлофикация" отлагането също има цена - и тя се плаща от дружеството и софиянци", заявява Петров.

По-рано днес с подобен коментар по темата излезе и кметът на София Васил Терзиев. Той също призова за независим анализ на дружеството и настоя общинските съветници като негов принципал да вземат решени за промяна на модела на управление.