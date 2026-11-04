Окръжният съд в Търговище призна и прие за изпълнение на присъда на хърватски съд

С нея се налага наказание "лишаване от свобода" на български гражданин за опит на превоз на мигранти

Окръжният съд в Търговище призна и прие за изпълнение в Република България наложеното с присъда на Градския съд в Сплит, Република Хърватия, наказание спрямо българския гражданин М. С. (25-годишен, неосъждан, от град Търговище). Наказанието е в размер на 10 (десет) месеца лишаване от свобода за извършено от мъжа престъпление срещу обществения ред – противозаконно влизане, движение и пребиваване в Република Хърватия, в друга държава, членка на ЕС, или държава, подписала Шенгенското споразумение.

На 24 май 2024 г., на територията на хърватското село Студенци, в нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от хърватския Закон за контрол на държавната граница, след предварителна уговорка с непознато лице за парично възнаграждение в размер на 500 евро, той приел да превози незаконни мигранти през територията на Република Хърватия в други държави членки на Европейския съюз и Шенгенската зона. Бил спрян и задържан преди да е приел въпросните мигранти в автомобила - седем граждани на Република Турция. Те били влезли в Република Хърватия от неизвестно място, избягвайки по такъв начин граничния контрол и без да представят пътни документи.

В защитата си обвиняемият по същество изцяло е признал извършването на престъплението по начина, по който то фактически и правно е описано в обвинителния акт.

За стореното деяние, съответстващо на престъпление по чл.281, ал.2 от НК на Република България, съдът в Сплит е постановил първоначален "общ режим" за изтърпяване на наказанието в Република България. На основание Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, съдът приспада времето, през което осъдения е прекарал в следствения арест.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд във Варна.