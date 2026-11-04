Цял ден разпитват свидетели по делото срещу пловдивчанка за смъртта на майка й

Двете се скарали за това, че 39-годишната Диана не работи, тя ударила шамар на по-възрастната жена, която после починала

Цял ден определи съдия Миглена Маркова, в който ще разпитва свидетели по делото срещу пловдивчанката Диана Йовчева, обвинена, че по непредпазливост е причинила смъртта на майка си. Въпреки претенциите на защитата за допуснати нарушения в обвинителния акт, съдебният състав прецени, че няма основания за прекратяване на производството и постанови свидетелите да бъдат призовани за 11 декември.

Според прокуратурата до смъртта на по-възрастната жена се стигнало след скандал на 30 март 2023 г. Майката упрекнала 39-годишната тогава Диана, че е време да си намери работа и родителите ѝ да престанат да я издържат. Тя била художничка, но нямала постоянни доходи.

Дъщерята ударила шамар на майка си, която получила хематом. Състоянието ѝ се влошило - постъпила в болница, където получила посттравматична епилепсия. Според обвинението именно това е довело до смъртта, която настъпила на 23 юни 2023 г.

В залата присъства и братът на Диана Борис. Той предяви граждански искове от свое име и от това на децата си за обезщетение от причинените им вреди.