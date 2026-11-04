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Цял ден разпитват свидетели по делото срещу пловдивчанка за смъртта на майка й

Никола Михайлов

Никола Михайлов

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Пловдивчанката Диана Йовчева беше изправена пред Окръжния съд в Пловдив за смъртта на майка си
Пловдивчанката Диана Йовчева беше изправена пред Окръжния съд в Пловдив за смъртта на майка си Снимка: Мая Вакрилова

Двете се скарали за това, че 39-годишната Диана не работи, тя ударила шамар на по-възрастната жена, която после починала

Цял ден определи съдия Миглена Маркова, в който ще разпитва свидетели по делото срещу пловдивчанката Диана Йовчева, обвинена, че по непредпазливост е причинила смъртта на майка си. Въпреки претенциите на защитата за допуснати нарушения в обвинителния акт, съдебният състав прецени, че няма основания за прекратяване на производството и постанови свидетелите да бъдат призовани за 11 декември. 

Според прокуратурата до смъртта на по-възрастната жена се стигнало след скандал на 30 март 2023 г. Майката упрекнала 39-годишната тогава Диана, че е време да си намери работа и родителите ѝ да престанат да я издържат. Тя била художничка, но нямала постоянни доходи. 

Дъщерята ударила шамар на майка си, която получила хематом. Състоянието ѝ се влошило - постъпила в болница, където получила посттравматична епилепсия. Според обвинението именно това е довело до смъртта, която настъпила на 23 юни 2023 г.

В залата присъства и братът на Диана Борис. Той предяви граждански искове от свое име и от това на децата си за обезщетение от причинените им вреди. 

Пловдивчанката Диана Йовчева беше изправена пред Окръжния съд в Пловдив за смъртта на майка си

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