Отложиха делото за оградата на 9 имота в Баба Алино

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Административният съд във Варна насрочи нова дата за делото за оградата на девет поземлени имота в незаконния комплекс в Баба Алино, следващото открито заседание ще се проведе на 1 декември от 9:30 ч.

Делото е образувано по жалба на дружеството „ВилАпарт Арканум" ООД срещу заповед на директора на Регионалната дирекция по горите – Варна. С нея е разпоредено спиране на дейностите по ограждане на деветте имота и премахване на вече изграденото съоръжение.

Причината за поредното отлагане е, че Община Варна, Службата по геодезия, картография и кадастър и РИОСВ – Варна не са представили изисканите от съда писмени доказателства.

Документите са необходими на вещото лице, което трябва да изготви заключение по назначената съдебно-геодезическа експертиза. Целта е да бъдат изяснени в пълнота фактическите обстоятелства около ограждането на имотите.

Производството продължава, а съдът ще разгледа делото на 1 декември.